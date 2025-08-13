Vạch trần thủ đoạn khiến hàng nghìn nhà đầu tư nộp cả tỉ USD vào tiền ảo PaynetCoin

Cơ quan an ninh điều tra triển khai phương án khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Fimetech (văn phòng đại diện ở Hà Nội) - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin với quy mô hàng tỉ USD.

Nói về cách thức hoạt động của nhóm lừa đảo tiền ảo, thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - cho biết từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, ở xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai - cầm đầu đường dây) cùng đồng bọn đã lập trình, tạo ra đồng tiền ảo PaynetCoin hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình đa cấp để lôi kéo người tham gia (sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư trái phép).

"Hạ từng học về tài chính, từng làm trong lĩnh vực ngân hàng nên rất hiểu về tín dụng, tài chính và đặc biệt hiểu rõ tâm lý của người dân, nhất là những người có tiền nhưng thiếu kiến thức đầu tư, từ đó dễ dàng mời gọi họ đầu tư vào tiền ảo" - thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn nói.

Để phát triển hệ thống, Hạ lôi kéo một số người tham gia cùng, trong đó có Phan Viết Lập (42 tuổi, ở phường Bảy Hiền, TP.HCM). Những người này đều có kinh nghiệm trong hoạt động đa cấp nên phát triển hệ thống rất nhanh bằng việc tổ chức các hội thảo lớn tại các resort, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao để quảng bá đồng tiền PaynetCoin là có giá trị và lợi nhuận khi đầu tư.

Nhóm của Hạ cũng chi trả lợi nhuận từ 5 - 9% mỗi tháng - mức lãi vô cùng hấp dẫn cho những người mới tham gia trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp lấy lời khai những người liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trung tá Hoàng Tùng, trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết nhóm lừa đảo sử dụng đồng tiền PaynetCoin để trả thưởng cho người đầu tư. Tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PaynetCoin có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc tiền Việt.

Tuy nhiên, chúng cũng đưa ra nguyên tắc phí rút tiền mỗi lần giao dịch rất cao nên tạo e ngại cho người dân mỗi lần rút tiền. Đồng thời "gieo" hy vọng tiền cứ để đó, tích trữ điểm thưởng bằng đồng PaynetCoin càng lớn thì sẽ nhận lợi nhuận về sau càng cao nhưng thực chất lại không có giá trị nào.

"Khi được trả lãi người dân không rút ra vì nghe nhóm lừa đảo nói rằng nếu giữ đồng PaynetCoin thì càng ngày càng sinh lời, giá trị càng cao nên hầu như người dân không rút tiền ra" - trung tá Hoàng Tùng chia sẻ.

Cơ quan an ninh điều tra lấy lời khai của các nhân viên - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

"Qua vụ án này, chúng tôi khuyến cáo người dân không tin tưởng vào các phương thức đầu tư mà lãi quá cao so với gửi ngân hàng hoặc đầu tư của doanh nghiệp sản xuất. Khi tham gia đầu tư, người dân cần tìm hiểu, nắm bắt thông tin đầy đủ, chính thống" - thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh.

Trung tá Hoàng Tùng cũng cho biết để qua mắt các nhà đầu tư, nhóm của Hạ còn đưa ra nhiều thông tin gian dối như sàn giao dịch tiền ảo PaynetCoin đã được đăng ký hoạt động tại Mỹ, hay đồng tiền số này có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn...

Tuy nhiên, tất cả đều là những website do nhóm Hạ tự tạo ra, không có bất kỳ giá trị giao dịch thực tế nào.

"Với vỏ bọc, thủ đoạn như vậy, nhóm của Hạ đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, tổng số tiền đã huy động lên tới cả tỉ USD. Dù cầm đầu là người Việt Nam nhưng chúng đã huy động được cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài.

Thời điểm chúng tôi triệt phá vụ án thì dòng tiền từ Ấn Độ, Philippines vẫn tiếp tục đổ vào sàn ảo mà Hạ lập ra" - trung tá Hoàng Tùng nói.

Tài sản, nhà đất bị thu giữ trong quá trình khám xét nhà một bị can - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn tiết lộ, khi triệt phá vụ án, nhóm của Hạ đã rút ra khoảng 200 triệu USD sử dụng vào mục đích cá nhân, chứ không phải như mục tiêu kêu gọi với các nhà đầu tư đã đưa ra trước đó.

"Trong vụ án này, chúng tôi đã triệt phá bắt giữ người cầm đầu, cũng như người tạo ra đồng tiền ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Đồng thời kê biên, phong tỏa nhiều tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản với tổng số tiền lên tới 1.000 tỉ đồng.

Thời gian tới, khi mở rộng chuyên án thì chắc chắn thu giữ được số tiền nhiều hơn nữa để trả lại cho bị hại sau này" - thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ thêm.

Thông báo tìm bị hại vụ án Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo hiện đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc đầu tư tiền kỹ thuật số PaynetCoin (PAYN) và sàn giao dịch FMCPAY. Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị công dân có thông tin liên quan đến vụ án chủ động liên hệ và cung cấp thông tin qua số điện thoại 0692.645.133 - 0393.817.910 (điều tra viên Lê Xuân Trường) hoặc văn phòng Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ở số 216, đường Trần Phú, phường Việt Trì.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: tuoitre.vn