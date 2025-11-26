Cựu tiền vệ ĐT Việt Nam làm ‘phó tướng’ cho HLV Thành Công ở PVF-CAND

Cựu tuyển thủ Mai Tiến Thành

Sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng của PVF-CAND, HLV Nguyễn Thành Công đã quyết định mang theo 2 trợ lý thân tín là Hàn Văn Tuấn và Nguyễn Đức Cường – những người đã đồng hành cùng ông trong những năm qua tại các đội bóng cũ trước đây. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia xứ Nghệ cũng bổ sung trợ lý chuyên môn Mai Tiến Thành vào thành phần BHL của đội nhà.

HLV Mai Tiến Thành từng là tiền vệ tài năng của bóng đá Việt Nam. Sau khi giải nghệ, cựu cầu thủ quê Thanh Hóa bắt đầu công tác huấn luyện tại PVF và cho thấy sự mát tay trong đào tạo trẻ. Trong sự nghiệp cầm quân, cựu tiền vệ ĐT Việt Nam từng dẫn dắt U13 và U15 PVF giành chức vô địch các giải U13 và U15 QG. Mới nhất, cựu cầu thủ của Thanh Hóa, Ninh Bình, Bình Dương… cũng đóng vai trò trợ lý ở U18 Việt Nam.

Ngoài việc được đánh giá cao về chuyên môn, cựu tiền vệ Mai Tiến Thành có thể xem là “cánh tay nối dài” đắc lực của HLV Thành Công ở PVF-CAND. Vị HLV trẻ sinh năm 1986 từng có 2 mùa giải làm trợ lý cho HLV Mauro và Thạch Bảo Khanh ở PVF-CAND khi còn thi đấu ở giải hạng Nhất QG. Với kinh nghiệm chuyên môn và sự hiểu biết lớn về đội bóng, trợ lý Mai Tiến Thành chắc chắn sẽ hỗ trợ được nhiều cho HLV Nguyễn Thành Công ở PVF-CAND.

HLV Thành Công và ekip BHL mới trong buổi lễ ra mắt PVF-CAND

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, HLV Thành Công cùng BHL mới sẽ bắt tay ngay vào công việc ở PVF-CAND. “Trước tiên, chúng tôi cần cải thiện nền tảng thể lực cho cầu thủ. Đây là yếu tố quyết định sự ổn định. Ngoài ra, điều thứ hai tôi hướng đến là khơi dậy năng lực cá nhân của từng cầu thủ, trước khi xây dựng hệ thống chiến thuật tổng thể. Tôi muốn họ phát huy tối đa điểm mạnh trước khi xây dựng lối chơi”, HLV Thành Công chia sẻ trong ngày ra mắt đội bóng mới.

Theo lịch thi đấu, HLV Thành Công sẽ có trận ra mắt PVF-CAND ở cuộc tiếp đón HAGL tại vòng 1/8 Cúp QG diễn ra vào ngày 28/1.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn