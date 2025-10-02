Lộ biệt thự chục tỷ mới vào ở của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Thời gian gần đây, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã dọn về căn biệt thự chục tỷ mới xây tại Hà Nội. Ảnh: FBNV
Biệt thự của cặp đôi tọa lạc tại một khu đô thị đắt đỏ, được thiết kế hiện đại với tông màu sang trọng, không gian mở thoáng đãng và nội thất tiện nghi. Ảnh: FBNV
Biệt thự gồm 4 tầng, thiết kế với sân vườn, lối đi lát đá. Ảnh: FBNV
Cây xanh bao quanh căn nhà, vừa hiện đại vừa gần gũi thiên nhiên. Ảnh: FBNV
Một góc phòng khách với sofa lớn được hé lộ. Ảnh: FBNV
Khu bếp hiện đại với điểm nhấn là chiếc tủ lạnh "khủng" có giá lên đến cả trăm triệu đồng. Ảnh: FBNV
Bàn bếp trắng rộng rãi, bình hoa trang trí thanh nhã cùng các vật dụng nhà bếp được sắp xếp gọn gàng góp phần tạo nên tổng thể sang chảnh, tinh tế. Ảnh: FBNV
Doãn Hải My tự tay dọn dẹp, rửa chén bát trong căn bếp mới. Ảnh: FBNV
Cầu thang với lan can kính hiện đại. Ảnh: FBNV
Doãn Hải My cho biết, căn biệt thự là kết quả của sự tâm huyết và ấp ủ suốt gần một năm của cả hai vợ chồng. Ảnh: FBNV
