Liên danh HTC - Thái An trúng gói thầu xử lý nước thải gần 95 tỷ đồng tại Nghệ An

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp và vốn đối ứng trong nước.

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Xây dựng và Công nghệ cao HTC - Công ty CP Kỹ thuật công nghệ Thái An (gọi tắt là Liên danh HTC - Thái An) với giá trúng thầu 94,687 tỷ đồng, giảm hơn 100 triệu đồng so với giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,12%.

Tại thời điểm đóng thầu (22/11/2022), có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Trong đó, Liên danh Công ty TNHH Swater Kankyo - Công ty CP Xây dựng số 5 bị loại do HSDT không hợp lệ; Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng không vượt qua vòng đánh giá về kỹ thuật.

Thông tin với Báo Đấu thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hoàng Mai (Bên mời thầu) cho hay, Chủ đầu tư và Nhà thầu trúng thầu chưa ký kết hợp đồng, đang chờ ý kiến phản hồi của cơ quan tài trợ vốn.

Được biết, 2 thành viên Liên danh trúng thầu đều có địa chỉ tại Hà Nội. Để thực hiện Gói thầu XL5, Liên danh sử dụng nhà thầu phụ là Công ty CP Đầu tư Công nghệ kỹ thuật SLTECH. Trong quá khứ, các nhà thầu này từng trúng khá nhiều gói thầu trên cả nước.

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: baodauthau.vn