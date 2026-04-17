Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân

Tham dự buổi lễ, đại biểu Lãnh đạo tỉnh có đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Đại biểu Lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ có các đồng chí: Thiếu tướng Võ Trọng Thanh – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm - nguyên Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An

Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An

Đại biểu Công an tỉnh có đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh. Tham dự buổi lễ có đại diện Văn phòng Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Phòng Tham mưu; đại diện lãnh đạo các phòng Công an tỉnh; đại diện lực lượng tham mưu Công an cấp xã, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh…

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Trải qua 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân nói chung, lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An nói riêng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nhiệt huyết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo đó, lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An luôn khẳng định rõ vai trò là trung tâm tổng hợp, cơ quan tham mưu chiến lược, trực tiếp phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy của Công an các cấp.

Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bức trướng của UBND tỉnh tặng lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, lực lượng Tham mưu đã tham mưu chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng với khối lượng rất lớn, có chất lượng, thể hiện hàm lượng trí tuệ, có chiều sâu và mang tính thực tiễn cao. Phòng Tham mưu Công an tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, là “trung tâm thông tin”, “cánh tay nối dài” của Lãnh đạo Công an tỉnh. Dấu ấn nổi bật của lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An không chỉ thể hiện ở khối lượng lớn văn bản, chương trình, kế hoạch được tham mưu ban hành, mà còn được khẳng định bằng nhiều chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược, sát hợp thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực công tác bảo đảm an ninh, trật tự…

Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 06 cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển lực lượng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An, góp phần phục vụ công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 01 tập thể, 02 cá nhân về thành tích xuất sắc đột xuất trong phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân

Trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân

Ghi nhận những công lao và thành tích của lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An trong 80 năm qua, đã có hàng ngàn lượt cán bộ được các cấp khen thưởng; riêng Phòng Tham mưu Công an Nghệ An được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba; 02 lần liên tiếp được tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc; hàng năm, Đảng bộ Phòng Tham mưu đều đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, tập thể Phòng Tham mưu 19 năm liền, từ năm 2007 đến năm 2025 vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và Bộ Công an; trong đó, năm 2019, 2024 và 2025 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đạo - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Dần - nguyên Trưởng phòng Tham mưu, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đại diện thế hệ trẻ lực lượng Tham mưu Công an tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả, thành tích của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An trong suốt chặng đường 80 năm qua. Nhấn mạnh trước những tư duy mới về công tác an ninh được đặt ra tại Đại hội XIV, trước yêu cầu của Đảng, Nhà nước và ngành Công an về tính chủ động, hiệu quả trong bảo đảm ANTT, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, lực lượng Tham mưu phải thật sự là lực lượng “đi trước, mở đường”, phải luôn “nghĩ trước, thấy trước, hành động trước”; nâng tầm phân tích, đánh giá, dự báo, phát hiện sớm vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề có tính chiến lược và đề xuất giải pháp giải quyết từ gốc rễ của vấn đề. Theo đó, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu “vừa hồng, vừa chuyên”. Mỗi cán bộ tham mưu phải không ngừng học tập, trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực tư duy và chất lượng tham mưu...

Đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt phần mềm “Hệ thống thông tin, bản đồ số phục vụ công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy”

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, tận tụy, tận tâm, nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh ra mắt phần mềm “Hệ thống thông tin, bản đồ số phục vụ công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy” do Phòng Tham mưu xây dựng.

Tác giả: Hồng Hạnh - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn