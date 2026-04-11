Sáng 10/4, tại trường Tiểu học Mường Lống 2 ở bản Xa Lầy, xã Mường Lống, tỉnh Nghệ An, Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát phối hợp với Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An và các đơn vị đồng hành cùng tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường tổ chức chương trình “Viên đá Mường Lống” - “Một viên đá - một sân chơi”.

CSGT Công an Nghệ An mang bài học giao thông đến trẻ em vùng cao xứ Nghệ.

Đây là dự án thiện nguyện do Hoàng Gia Phát đồng hành, với mong muốn gây quỹ xây dựng những không gian vui chơi lành mạnh cho trẻ em vùng cao xứ Nghệ - nơi tuổi thơ của nhiều em vẫn còn thiếu vắng những khoảng trời riêng để nô đùa, khám phá. Trong khuôn khổ chương trình “Viên đá Mường Lống”, các em được chia nhóm để tham gia hoạt động vẽ tranh trên đá, chơi trò chơi tập thể và giao lưu cùng các lực lượng tham gia chương trình.

Ít ai biết rằng, ý tưởng cho hoạt động này bắt nguồn từ chính các chiến sĩ CSGT Nghệ An trong một chuyến công tác tại Mường Lống trước đó. Trong quá trình làm việc tại địa bàn, khi quan sát các em nhỏ vui chơi với những viên đá, khoảng sân trống và vật liệu sẵn có quanh trường, các chiến sĩ đã nảy ra ý tưởng tận dụng chính những vật liệu gần gũi này để tổ chức một hoạt động vừa mang tính trải nghiệm, vừa phù hợp với điều kiện thực tế.

CSGT trực tiếp truyền cảm hứng khi tự tay vẽ lên các viên đá nhỏ...

... Và hướng dẫn các em học sinh vùng cao cách vẽ tranh trên đá.

Đáng chú ý, cán bộ, chiến sĩ Đội 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An không chỉ là nơi khởi nguồn ý tưởng mà còn trực tiếp tham gia chương trình, mang đến những nội dung tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

CSGT Công an Nghệ An cùng Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát và các nhà đồng hành động viên các em học sinh vùng cao xứ Nghệ.

Thay vì cách truyền đạt mang tính lý thuyết, các chiến sĩ đã lựa chọn hình thức hướng dẫn trực quan, tương tác trực tiếp. Từ việc đội mũ bảo hiểm đúng cách, nhận biết các quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông, đến cách đi bộ an toàn trên đường, các nội dung được lồng ghép tự nhiên trong không khí cởi mở của chương trình. Một giáo viên nhà trường cho biết: “Các em rất hào hứng khi được các chú CSGT hướng dẫn trực tiếp. Cách truyền đạt gần gũi giúp các em dễ hiểu và nhớ lâu hơn”.

Song song với hoạt động tuyên truyền, chương trình tiếp tục triển khai các nội dung trải nghiệm như vẽ đá, làm việc nhóm và trò chơi tập thể. Những viên đá sau khi hoàn thiện không chỉ dừng lại ở sản phẩm sáng tạo, mà còn được sử dụng để phục vụ mục tiêu xây dựng sân chơi cho học sinh ngay tại trường.

Chương trình “Viên đá Mường Lống” là một phần trong chuỗi hoạt động “Phù Sa – Rẻo Cao – Hạt cải niềm tin”, do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát khởi xướng, nhằm kết nối các nguồn lực xã hội để triển khai các hoạt động giáo dục và cộng đồng tại khu vực vùng cao.

Tại Mường Lống, một phần khuôn viên trường đã được cải tạo, bổ sung các hạng mục vui chơi cơ bản, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và có thể sử dụng lâu dài. Đây được xem là kết quả bước đầu của mô hình kết hợp giữa hoạt động trải nghiệm và cải thiện không gian sinh hoạt cho học sinh.

Theo đại diện ban tổ chức, việc lồng ghép tuyên truyền pháp luật vào các hoạt động cộng đồng giúp tăng hiệu quả tiếp cận, đặc biệt đối với học sinh ở khu vực vùng sâu, vùng xa. “Thông qua các hoạt động như vậy, các em không chỉ được vui chơi mà còn hình thành nhận thức về an toàn giao thông từ sớm”, một thành viên tham gia chương trình chia sẻ.

Sau hai điểm triển khai tại một số điểm trường, trong đó có Mường Lống với tổng số khoảng 280 học sinh tham gia, mô hình “Viên đá Mường Lống” cho thấy khả năng kết hợp linh hoạt giữa giáo dục kỹ năng, hoạt động cộng đồng và tuyên truyền pháp luật. Đặc biệt hơn, việc lực lượng CSGT trực tiếp tham gia chương trình không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, mà còn thể hiện hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, thân thiện với nhân dân, đặc biệt tại các địa bàn vùng cao.

Trong bối cảnh công tác tuyên truyền pháp luật cần những phương thức tiếp cận mới, việc gắn với các hoạt động trải nghiệm thực tế được xem là một hướng đi phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật ngay từ lứa tuổi học sinh.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân