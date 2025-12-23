Đánh mẹ, đâm cán bộ làm nhiệm vụ, lãnh 11 năm tù

Lợi bị tuyên phạt 11 năm tù vì tấn công mẹ và lực lượng chức năng - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 22-12, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Minh Lợi 11 năm tù về hai tội giết người và chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 20-6, Công an thị trấn Năm Căn (nay là xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau) nhận tin báo bà Lê Thị Hồng bị con ruột là Bùi Minh Lợi hành hung, gây mất an ninh trật tự. Lực lượng công an phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến nhà mời Lợi về làm việc.

Tuy nhiên, Lợi không chấp hành mà vào nhà lấy dao rượt đuổi, đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Trong lúc ngăn chặn, ông Trần A Đal, thành viên tổ công tác, bị Lợi dùng dao đâm vào vùng ngực trái gây thương tích 64%.

Sau khi gây án, Lợi tiếp tục cầm dao rượt đuổi lực lượng chức năng rồi vào nhà cố thủ. Dù được vận động ra đầu thú, Lợi vẫn chống đối quyết liệt. Khoảng hơn 1 giờ sau, lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp các đơn vị liên quan khống chế, bắt giữ Lợi.

Kết luận giám định pháp y tâm thần xác định Bùi Minh Lợi bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhưng có năng lực trách nhiệm hình sự, không thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng người đang thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, cần xử lý nghiêm để răn đe.

