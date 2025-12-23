Thủy Tiên lên tiếng về tin ly hôn Công Vinh

Thủy Tiên dập tắt tin đồn ly hôn với ông xã Công Vinh

Thời gian qua, tin đồn ca sĩ Thủy Tiên và cựu cầu thủ Công Vinh ly hôn bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận không khỏi “nửa tin nửa ngờ”. Sau thời gian dài giữ im lặng và “mất tích” trên mạng xã hội, Thủy Tiên mới đây đã có động thái được xem là lần đầu trực tiếp phản hồi về thông tin này.

Nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc đi cà phê thư giãn cùng ông xã Công Vinh và nhóm bạn thân. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều đồn đoán về tình trạng hôn nhân của cô đang lan rộng. Dưới phần bình luận, khi một tài khoản viết: “Ai nói anh chị ly hôn đâu, vô đây”, Thủy Tiên đã đáp lại thẳng thắn: “Đúng rồi. Vô 3 mặt 1 lời liền”. Động thái này của cô đã phủ nhận chuyện rạn nứt với ông xã sau gần 20 năm bên nhau.

Trong đoạn clip được đăng tải, Thủy Tiên còn gây chú ý khi pha trò về chiếc túi hiệu đã sử dụng nhiều năm. Cô nàng chia sẻ: “Trên mạng mà không nhắc là em không để ý, tính ra clip này là kỷ lục xài đồ cổ của em. Túi dùng 12 năm, chồng dùng 17 năm”.

Đây không phải lần đầu tiên cả hai vướng nghi vấn trục trặc. Giữa năm 2024, cặp đôi cũng từng bị đồn ly hôn sau đó, họ lên tiếng phủ nhận. Cựu cầu thủ khi đó bày tỏ: "Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn cho vợ chồng một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin trên mạng nên nghi 2 vợ chồng ly dị".

Cặp đôi vẫn song hành, hạnh phúc bên nhau sau hơn 17 năm thăng trầm

Thủy Tiên - Công Vinh từng phủ sóng làng giải trí, thể thao Việt. Thậm chí, cặp đôi được gọi tên "ông bà Beckham Việt Nam". Nhưng gần đây, cả hai chọn cuộc sống kín tiếng. Dù vậy, nhất cử nhất động của cặp đôi đều trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Khi ít xuất hiện cùng nhau và hiếm khi chia sẻ về nhau như trước đây, mạng xã hội lập tức xuất hiện tin đồn cặp đôi đã đường ai nấy đi.

Ở hiện tại, cuộc sống của Thủy Tiên, Công Vinh khá kín đáo. Cả hai dành nhiều thời gian cho gia đình, con gái và những sinh hoạt đời thường, hạn chế xuất hiện ở sự kiện giải trí hay chia sẻ đời tư trên mạng xã hội như trước. Gần đây, cựu danh thủ Lê Công Vinh xuất hiện trở lại nhiều hơn với bóng đá. Anh mới hoàn tất khóa học bằng B HLV do VFF/AFC tổ chức. Cựu tiền đạo ĐT Việt Nam đặt mục tiêu có bằng Pro để trở lại với bóng đá chuyên nghiệp trong vai trò hoàn toàn mới.

Tác giả: Phương Ngọc

Nguồn tin: bongdaplus.vn