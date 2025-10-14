Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng trường liên cấp bán trú xã biên giới ở Thanh Hóa

Chiều 14-10, tại xã biên giới Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ khởi công xây dựng dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt - một trong 4 dự án, công trình quy mô lớn chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm Hành chính công xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa chiều ngày 14-10. Ảnh: Minh Hiếu

Bát Mọt là xã biên giới giáp nước bạn Lào thuộc huyện Thường Xuân cũ, là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão số 5 (Kajiki) gây ra vào cuối tháng 8 năm nay.

Dự lễ khởi công có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); Thường trực lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành, lãnh đạo các xã biên giới và đông đảo người dân địa phương.

Trước khi dự lễ khởi công, Thủ tướng đã tới thăm bà con nhân dân, các cháu học sinh, thăm Trung tâm Hành chính công xã Bát Mọt, trò chuyện với người dân tới làm thủ tục hành chính, động viên cán bộ, công chức đang làm việc tại xã đặc biệt khó khăn này.

Ngoài địa điểm trên, tỉnh Thanh Hóa cũng đồng loạt khởi công, khánh thành 3 dự án khác để chào mừng Đại hội gồm: Lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội tại phường Hàm Rồng (tại mặt bằng quy hoạch Khu ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc); khánh thành dự án Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao (phường Hạc Thành); tổ chức lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa (tại xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các em học sinh và nhân dân xã Bát Mọt. Ảnh: Minh Hiếu

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt, Thủ tướng khẳng định các dự án khởi công, khánh thành hôm nay của Thanh Hóa đều rất có ý nghĩa. "Riêng dự án trường liên cấp nội trú tại Bát Mọt, chúng ta thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ "Vì sự nghiệp 100 năm trồng người". Quan điểm của Đảng ta nhận thức rõ, đối với giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển"- Thủ tướng khẳng định.

Theo Thủ tướng, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71, tiếp tục đầu tư cho giáo dục và đào tạo một cách đầy đủ hơn, toàn diện hơn, bao trùm hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt là việc tiếp cận bình đẳng cho giáo dục của các dân tộc, vùng miền, của các đối tượng, nhất là những người yếu thế, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đông đảo người dân dự lễ khởi công xây dựng trường liên cấp

"Vì vậy, Bộ Chính trị quyết định, đầu tư xây dựng 248 trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, THCS tại các tỉnh biên giới, trong đó có Thanh Hóa. Riêng Thanh Hóa có 16 xã giáp biên giới với Lào, nên sẽ xây dựng 16 trường tại đây. Nguồn vốn ban đầu lấy từ phần tiết kiệm chi của 6–7 tháng cuối năm, được ưu tiên dành cho xây dựng trường học"- Thủ tướng nói.

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn, đánh giá cao tinh thần của nhân dân khi sẵn sàng hiến đất xây dựng trường học, đồng thời lưu ý nơi nào bà con chưa có chỗ ở, chính quyền địa phương phải bố trí tái định cư chu đáo, đầy đủ. Theo Thủ tướng, việc quản lý dự án cần có cách làm linh hoạt, nhằm mục đích cao nhất là để 756 cháu có thể ở nội trú, được đi học trong môi trường giáo dục đầy đủ hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn với thầy cô và bộ phận y tế chăm sóc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà cho các em học sinh

Thủ tướng trao các phần quà ý nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ bị thiệt hại do thiên tai bão lũ trên địa bàn 2 xã Yên Nhân và Bát Mọt

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo các đơn vị tài trợ, chủ đầu tư cần phối hợp triển khai xây dựng nhanh chóng, tốt nhất cho bà con. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý không được để xảy ra tiêu cực, đừng để lợi dụng chuyện này để tham ô, tham nhũng.

Dự án Cung Văn hóa Thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao phường Hạc Thành - một công trình hiện đại chào mừng Đại hội, có tổng vốn gần 248 tỉ đồng

"Triển khai xây dựng trường học là thể hiện tình cảm dành cho các em, các cháu. Nếu không có trường nội trú, rất nhiều các cháu không được tới trường, rất khổ. Nên mình phải có cái trường nội trú này để các con, các cháu đều được đến trường. Phải gieo con chữ cho các cháu, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ cho các cháu, để các cháu hiện thực hóa khát vọng của mình"- Thủ tướng chỉ đạo.

Tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao các phần quà ý nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ bị thiệt hại do thiên tai bão lũ trên địa bàn 2 xã Yên Nhân và Bát Mọt; trao những suất quà tới các cháu học sinh các trường trên địa bàn xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bát Mọt sẽ được xây dựng trên diện tích 1,5 ha, tổng mức đầu tư khoảng 170 tỉ đồng. Công trình gồm 22 phòng học, 12 phòng bộ môn, nhà đa năng, thư viện, khu nội trú cho 260 học sinh và nhà công vụ cho 25 giáo viên, đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây là dự án mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới. Dự án Nhà ở xã hội tại phường Hàm Rồng, tổng mức đầu tư 3.721 tỉ đồng, gồm 4 tòa nhà cao 25 tầng với hơn 2.300 căn hộ. Dự án Cung Văn hóa Thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao phường Hạc Thành, tổng vốn gần 248 tỉ đồng, gồm nhà hợp khối 7 tầng, sân thể thao, bể bơi trong nhà, đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện và vui chơi của thanh thiếu nhi. Dự án Khu công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa do Công ty CP WHA Industrial Zone Thanh Hóa làm chủ đầu tư, có tổng vốn 1.320 tỉ đồng, quy mô 178,5 ha, tại các xã Hoằng Sơn, Hoằng Phú và Hoằng Giang.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động