Nổ lớn trong khu nhà trọ ở Hải Phòng, hai anh em bị thương

Khu vực xảy ra vụ nổ - Ảnh: HUY NAM

Sáng 23-12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND phường An Hải xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ lớn khiến hai người đàn ông bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h35 ngày 22-12, tại khu nhà trọ số 20, ngõ Đồng Diễn, Tôn Đức Thắng, phường An Hải, TP Hải Phòng bất ngờ có tiếng nổ lớn.

Những người dân ở đây cho biết thời điểm trên, họ nghe thấy tiếng nổ rung trời từ khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Cam, sinh năm 1966, liền chạy đến xem.

Tại hiện trường, gian nhà trọ cấp 4 lợp mái tôn diện tích khoảng 20m2 bị sập. Xung quanh có cháy nhỏ. Sự việc nhanh chóng được báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường An Hải đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy KV4 phun nước dập tắt đám cháy, đồng thời cùng người dân đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Hai người bị thương được xác định là Quách Văn Hiếu, sinh năm 1981 và Quách Văn Chung, sinh năm 1983, cùng ở phố Re, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ.

Trong đó, anh Hiếu bị bỏng nặng, thương tích ở mặt, tay, chân. Còn anh Chung bị thương tích ở chân do vào cứu anh trai.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và xác định nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ