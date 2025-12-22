Dâng hương tại đền thờ và nghĩa trang liệt sỹ Yên Thành

Tham dự buổi Lễ hoàn thổ, dâng hương tri ân tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại đền thờ và nghĩa trang liệt sỹ Yên Thành có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Công an dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ. (Ảnh: Bá Thăng)

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ, thể hiện sự tri ân sâu sắc các thế hệ đi trước đã hiến trọn đời mình cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân; nguyện hứa tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ. ​​​​​​(Ảnh: Bá Thăng)

Đền thờ liệt sĩ xã Yên Thành (Nghệ An) được xây dựng từ năm 2013, là nơi thờ 3.340 liệt sỹ của huyện Yên Thành cũ, nay thuộc địa bàn 9 xã là Yên Thành, Quan Thành, Hợp Minh, Vân Du, Vân Tụ, Bình Minh, Quang Đồng, Đông Thành và Giai Lạc, được ghi danh trên bia tưởng niệm của đền thờ. Nghĩa trang liệt sỹ và Đền thờ liệt sỹ Yên Thành là địa chỉ linh thiêng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đi trước.

Ngày 23/9/2025, Dự án nâng cấp, tu bổ, cải tạo đền thờ và nghĩa trang liệt sỹ Yên Thành được thực hiện với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa của Bộ Công an và Ngân hàng VietinBank tài trợ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của lực lượng Công an nhân dân cùng các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đối với công tác tri ân người có công.

Toàn cảnh nghĩa trang liệt sỹ Yên Thành. (Ảnh: Bá Thăng)

Với mục tiêu nâng cấp, sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện cơ sở vật chất tại nghĩa trang và đền thờ Liệt sĩ Yên Thành, dự án tập trung cải tạo đồng bộ nhiều hạng mục quan trọng, như: Đài tưởng niệm và khu vực sân nền xung quanh; tu tạo khu vực đền thờ và các công trình phụ trợ; chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang và nhiều hạng mục khác. Đến nay, việc tu bổ, nâng cấp, sửa chữa đền thờ và nghĩa trang Liệt sĩ xã Yên Thành đã hoàn thành, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, cách mạng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và của quê hương Yên Thành.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV