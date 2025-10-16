Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công xây trường nội trú liên cấp xã Tây Giang, Đà Nẵng

Trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng là một trong 6 trường được thành phố Đà Nẵng lựa chọn để triển khai chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới theo kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025.

Dự án được Trung ương và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương đầu tư với tổng kinh phí dự kiến là 262,174 tỷ đồng; dự án thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp III với diện tích quy hoạch dự kiến là 7,1687ha. Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án và tư vấn giám sát là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Báo cáo tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư khẳng định: Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tây Giang là một trong những dự án mang ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng, nhận được sự kỳ vọng cao của lãnh đạo và người dân toàn thành phố, đơn vị cam kết sẽ tổ chức triển khai thực hiện dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả như mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.





Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động trước tình cảm nồng hậu của bà con, giáo viên và học sinh xã Tây Giang; đặc biệt hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của xã Tây Giang trong việc triển khai giải phóng mặt bằng, cũng như đánh giá cao sự sẵn lòng hiến đất của người dân cho công trình.

Thủ tướng biểu dương Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và các đơn vị liên quan đã quyết tâm triển khai dự án, đặc biệt là tinh thần tiết kiệm khi rà soát, giảm tổng mức đầu tư của công trình từ 287 tỷ xuống còn 262 tỷ đồng.



Nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư vào giáo dục cho học sinh vùng biên giới, Thủ tướng khẳng định, khi các cháu được tiếp cận một nền giáo dục bình đẳng, hiện đại và toàn diện, các cháu sẽ phát triển, có đủ năng lực để tự lo cho tương lai của mình và sau đó là lo cho tương lai của chính quê hương như Tây Giang. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thực sự yên tâm về cả phát triển kinh tế-xã hội lẫn an ninh quốc phòng tại các khu vực biên giới trọng yếu. Nói cách khác, bảo đảm cho các cháu học sinh một môi trường học tập tốt chính là tạo ra nền tảng vững chắc nhất cho sự phát triển bền vững của địa phương.



Đối với Đà Nẵng, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố quyết liệt chỉ đạo để khởi công toàn bộ 6 trường học thuộc chương trình trong năm nay và hoàn thành chậm nhất vào ngày 15/8/2026. Riêng công trình Trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Tây Giang, Thủ tướng đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/6/2026. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, địa phương báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nếu vượt thẩm quyền, thành phố báo cáo trực tiếp Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng tổ chức vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay đóng góp theo tinh thần "ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều". Thủ tướng yêu cầu nhà thầu cần nhận thức đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phải làm việc với tất cả trách nhiệm, hoàn thành công trình bảo đảm các tiêu chí: văn minh, hiện đại, kiên cố, đầy đủ, chất lượng, an toàn và bền vững.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã trao những phần quà ý nghĩa cho học sinh tại xã Tây Giang cùng những người dân đã hiến đất phục vụ cho việc xây dựng Trường; trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường.

Tác giả: Phan Hải Tùng Lâm

Nguồn tin: nhandan.vn