Lấy chồng tên 'Tỷ Phú', cô gái vô tình hoàn thành điều ước năm 18 tuổi

Năm 18 tuổi, trong buổi chụp kỷ yếu, Lê Thị Hồng Trân (hiện 25 tuổi, sống tại Vĩnh Long) đã viết lên tấm bảng dòng chữ “Lấy chồng tỷ phú”. Khi đó, với cô gái trẻ, đó chỉ là một ước mơ vui vui, gây cười cho mọi người.

Thế nhưng Trân không ngờ rằng, đến năm 2026, điều ấy lại trở thành hiện thực theo cách cô không ngờ đến.

Khi trở thành sinh viên tại Đại học Greenwich Cần Thơ, Trân tình cờ quen Hà Tỷ Phú (25 tuổi, quê Cà Mau). Anh học trước Trân một năm. Trong một lần Trân đến trường nộp hồ sơ, Tỷ Phú ngồi trong thư viện và bị thu hút ngay từ khoảnh khắc cô bước ra từ thang máy.

“Anh kể lại từ khoảnh khắc thấy tôi từ thang máy bước ra là yêu em từ cái nhìn đầu tiên luôn”, Trân chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Mong ước năm 18 tuổi của Trân thành sự thật theo cách không ngờ tới.

Không bỏ lỡ cơ hội, Tỷ Phú về tìm thông tin của Trân trong hội nhóm sinh viên khóa K9, nơi có rất đông thành viên. Sau khi tìm được, anh chủ động kết bạn và nhắn tin làm quen.

“Lúc đó anh không phải gu của tôi. Lần đầu đi chơi là biết không hợp rồi, mặc áo sơ mi, quần jeans, mang dép kẹp mà còn đội nón nữa, đúng kiểu ‘combo huỷ diệt’”, cô nhớ lại.

Dẫu vậy, sau nhiều lần gặp gỡ, cả 2 lại tìm thấy ở đối phương rất nhiều điểm chung.

Đám cưới của Hồng Trân và Tỷ Phú.

Lúc biết tên thật của bạn trai, không chỉ cô mà cả gia đình đều bất ngờ trước cái tên đặc biệt này. Sau khi ra mắt gia đình bạn trai, Trân mới hiểu đây là “truyền thống” đặt tên trong nhà.

“Thành viên gia đình chồng tôi đều có tên độc lạ, như Nhất Giàu, Kim Cương, Tỷ Phú. Hỏi ra mới biết là ông nội đặt cho các cháu”, Trân kể.

Hiện tại, Trân làm nghề makeup, còn Tỷ Phú quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng cho gia đình vợ. Cặp đôi đang sinh sống tại Phú Quới, Vĩnh Long. Dù quê ở Khánh An, Cà Mau, Tỷ Phú đã quyết định về quê vợ lập nghiệp, cùng nhau xây dựng cuộc sống.

Tác giả: An Chi

