Bật cười với Công Phượng, sao có thể chill đến thế!

Từ nằm đung đưa trên chiếc ghế hình tròn giữa rừng cây đến đu dây cùng một cậu bé trong khu dã ngoại, Công Phượng khiến người hâm mộ bật cười vì loạt khoảnh khắc thư giãn cực kỳ "hết mình". Sau những áp lực sân cỏ, tiền đạo xứ Nghệ cho thấy một phiên bản đời thường vừa giản dị vừa đáng yêu.

Mới đây, loạt video ghi lại khoảnh khắc thư giãn của cầu thủ Nguyễn Công Phượng trong chuyến đi chơi cùng các đồng đội giữa thiên nhiên bỗng viral hút hàng trăm nghìn lượt xem. Không phải những pha xử lý kỹ thuật hay những cú sút quen thuộc trên sân cỏ, lần này điều khiến người hâm mộ chú ý lại là sự "chill" đến khó tin của chân sút sinh năm 1995.

Trong video, Công Phượng nằm gọn trong một chiếc ghế treo hình tròn nổi bật giữa khu rừng nhỏ. Tiền đạo quê Nghệ An mặc quần short, cởi trần, vắt áo phông ngang ngực và thoải mái ngả lưng, hai chân gác cao đầy thư thái. Khung cảnh xung quanh là cây cối xanh mát cùng không gian dã ngoại yên bình, khiến nhiều người liên tưởng đến một kỳ nghỉ đúng nghĩa "trốn cả thế giới". Trên tay anh là miếng sườn nướng to đùng, Phượng "núi" vừa gặm sườn vừa đung đưa theo nhịp xoay chiếc ghế cực chill.

Công Phượng cực chill với thú vui dã ngoại (Ảnh: Sầu riêng thảo mai)

Khi hình ảnh viral MXH, Công Phượng khiến fan phải bật cười vì dáng nằm tận hưởng cuộc sống như một "ông hoàng nghỉ dưỡng". Một khoảnh khắc khác, anh lại trở về đúng tinh thần trẻ thơ. Tiền đạo này hào hứng đu dây qua những tảng đá bên suối nhỏ, vừa bám dây vừa đung đưa đầy thích thú. Lúc này Công Phượng cởi trần khoe body săn chắc, trên lưng còn cõng theo một cậu nhóc tinh nghịch, cùng nhau đu dây.

Hình ảnh một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất và cũng kín tiếng nhất bóng đá Việt Nam vô tư vui chơi khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều bình luận hài hước xuất hiện dưới các bài đăng: "Người ta đi nghỉ dưỡng, còn Công Phượng đi tận hưởng", "Đây là Công Phượng hay học sinh tiểu học đi dã ngoại vậy?", hay "Nhìn anh ấy chill mà thấy áp lực cuộc sống giảm đi một nửa"...

Từ trước đến nay, Công Phượng vốn khá kín tiếng ngoài đời. Anh hiếm khi chia sẻ quá nhiều về cuộc sống cá nhân, vì vậy những khoảnh khắc đời thường như thế này luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Điều đặc biệt là dù đã là một cầu thủ giàu kinh nghiệm và nổi tiếng nhiều năm, Công Phượng vẫn giữ được sự gần gũi, mộc mạc và nét hồn nhiên khiến khán giả yêu mến.

Có lẽ sau những tháng ngày căng thẳng thi đấu và đem về niềm vui vỡ oà khi vô địch giải hạng Nhất Quốc gia, chính thức lên hạng V.League cùng CLB Trường Tươi Đồng Nai, đây chính là cách để Công Phượng nạp lại năng lượng. Và phải thừa nhận rằng, nhìn tiền đạo này nằm đong đưa trên ghế rồi hào hứng đu dây giữa thiên nhiên, nhiều người chỉ biết thốt lên một câu: "Ước được chill như thế này!".

Tác giả: Tú Tú

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn