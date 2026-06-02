3,5 triệu người xem con trai Quang Hải lon ton chạy về phía bố, được bố đeo huy chương vô địch, Quốc tế thiếu nhi trọn niềm vui

Tối ngày 31/5, CLB CAHN đã chính thức nhận cúp vô địch V.League 202536 trên sân nhà Hàng Đẫy, khép lại một mùa giải không thể ngọt ngào hơn cho Quang Hải và các đồng đội. Giữa bầu không khí lễ hội ngập tràn pháo hoa và tiếng reo hò chiến thắng, sự xuất hiện của một "cổ động viên nhí" đặc biệt trên sân đã nhanh chóng chiếm trọn mọi spotlight của truyền thông cũng như người hâm mộ có mặt trên khán đài.

Trong video được chính Quang Hải chia sẻ hút hơn 3,5 triệu lượt xem, người hâm mộ không khỏi thích thú trước hình ảnh bé Lido 0 quý tử đầu lòng của Quang Hải và Chu Thanh Huyền - được mẹ thả xuống sân cỏ. Lido diện nguyên một set đồ thi đấu màu đỏ truyền thống của CLB. Đáng chú ý, phía sau lưng áo của cậu bé in dòng chữ "LIDO" cùng số "19" - số áo đã làm nên thương hiệu của tiền vệ tài hoa Nguyễn Quang Hải. Đôi chân mũm mĩm mang dép quai hậu của nhóc tỳ lon ton, chập chững từng bước chạy hướng về phía bố trong giờ phút cả đội CAHN nhận huy chương vô địch, tạo nên một khung cảnh vô cùng sinh động và đáng yêu giữa ngày hội bóng đá.

Lido lon ton chạy về phía bố - Quang Hải, được đeo huy chương vô địch

Ngay sau khi đón được "báu vật" của mình, ông bố trẻ Quang Hải đã không giấu nổi sự tự hào. Anh trân trọng tháo chiếc huy chương vàng vô địch V-League vừa được ban tổ chức trao tặng để đeo lên cổ cậu con trai nhỏ và bà xã Chu Thanh Huyền. Chia sẻ niềm vui vô địch cùng gia đình vào thời khắc đêm trước ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tổ ấm của chàng tiền vệ sinh năm 1997 đã tạo nên một bức tranh trọn vẹn hạnh phúc.

Món quà "độc nhất vô nhị" từ mồ hôi, nước mắt và vinh quang sân cỏ của bố chính là phần quà 1/6 ý nghĩa nhất dành cho bé Lido. Đối với Quang Hải, sau những áp lực của sự nghiệp quần đùi áo số, khoảnh khắc được bế con trai trên tay, ngắm nhìn chiếc huy chương lấp lánh trên ngực con và nụ cười rạng rỡ của vợ chính là danh hiệu lớn nhất, khép lại một ngày Tết Thiếu nhi trọn vẹn niềm vui và đong đầy tình yêu thương.

Quang Hải hạnh phúc bên vợ con ngày nhận huy chương vô địch (Ảnh: Hải Đăng)

Tác giả: Tú Tú

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn