Chiến sĩ đang cau có bỗng giật nảy mình, cười tươi khi thấy bạn gái

3 triệu lượt xem chiến sĩ đang cau có bỗng cười tươi khi thấy bạn gái Khoảnh khắc Anh Văn bất ngờ thấy người yêu Kiều Anh dù trước đó cô báo bận, không thể lên thăm đang viral khắp MXH.

Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc một chiến sĩ đang trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự gặp lại bạn gái sau nhiều ngày xa cách thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Trong clip, chàng trai đứng giữa không khí thăm thân đông vui nhưng vẫn lộ rõ vẻ thất vọng khi nghĩ rằng người yêu không thể đến gặp mình. Xung quanh đều là những chiến sĩ được người thân, bạn bè đến thăm, anh chỉ lặng lẽ đứng với gương mặt có phần cau có, buồn bã.

Thế nhưng, mọi cảm xúc lập tức thay đổi khi nam thanh niên phát hiện bạn gái bất ngờ xuất hiện. Từ vẻ mặt thất thần, anh giật mình rồi nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy hạnh phúc. Khoảnh khắc chuyển biến cảm xúc chỉ diễn ra trong vài giây nhưng khiến nhiều người xem thích thú bởi sự chân thật và đáng yêu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Thiên Kiều Anh (sinh năm 2008, Bắc Ninh), chủ nhân clip đang viral, cho biết bạn trai cô là Phạm Anh Văn (sinh năm 2007). Cả hai quen nhau sau một lần Văn bình luận ảnh của Kiều Anh.

Văn vừa nhập ngũ năm nay và đã trải qua gần 3 tháng tân binh. Anh sẽ xuất ngũ vào năm 2028.

Do đang trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp cấp 3, Kiều Anh không thể thường xuyên đến thăm người yêu. Trung bình khoảng một tháng, cô mới sắp xếp được một lần. Mỗi cuộc gặp đều được Văn mong ngóng từ rất lâu. Anh thường bày tỏ nỗi nhớ và luôn hy vọng nửa kia có thể lên thăm mình.

Cặp đôi thỉnh thoảng mới gặp nhau do Văn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Gia đình Kiều Anh vẫn khá nghiêm khắc trong chuyện yêu đương nên mỗi lần được gặp nhau, cả hai đều rất trân trọng khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nói về bạn trai, Kiều Anh cho biết Anh Văn là người sống tình cảm, lễ phép và luôn biết lắng nghe. Theo cô, việc tham gia nghĩa vụ quân sự cũng là cơ hội để bạn trai rèn luyện tính kỷ luật và hoàn thiện bản thân hơn.

Đây cũng là mối tình đầu của chàng trai sinh năm 2007. Trong thời gian yêu nhau, Văn luôn dành nhiều sự quan tâm và chiều chuộng bạn gái. Thậm chí, anh từng nhiều lần nhắc đến chuyện kết hôn trong tương lai. Dẫu vậy, Kiều Anh cho rằng cả hai vẫn còn trẻ và cô muốn ưu tiên việc học trước khi nghĩ đến chuyện lâu dài.

Dù clip bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nữ sinh Bắc Ninh nhận định câu chuyện của mình không có gì quá đặc biệt. Với cô, đó đơn giản là tình cảm của một đôi trẻ đang phải tạm xa nhau vì nghĩa vụ quân sự.

"Lần nào đi thăm cũng xúc động, lúc về anh còn khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ và người yêu", Kiều Anh tâm sự.

Theo Kiều Anh, yêu một người lính đồng nghĩa với việc chấp nhận những khoảng thời gian xa cách, những lần gặp gỡ ít ỏi và nỗi nhớ kéo dài. Tuy nhiên, cô không xem đó là trở ngại quá lớn, bởi điều quan trọng nhất vẫn là sự tin tưởng và đồng hành của cả hai trong quãng thời gian này.

"Dù ở nhà có đôi lúc buồn và nhớ người yêu, mỗi lần được gặp anh là mọi muộn phiền tan biến", Kiều Anh trải lòng.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn