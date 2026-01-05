Vụ lật xe khách khiến 11 người bị thương: Tài xế buồn ngủ

Liên quan đến vụ lật xe khách khiến 11 người bị thương, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết vào khoảng 5 giờ ngày 5-1, tài xế N.Q.V. (41 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe khách mang BKS 29F-016.xx, thuộc nhà xe Đoàn Xuân, chạy tuyến Quảng Ninh - Sông Mã. Thời điểm này trên xe có 22 người, bao gồm lái xe và hành khách.

Hiện trường vụ lật xe khách khiến 11 người bị thương. Ảnh: MXH

Khi đi đến km472, thuộc quốc lộ 37, đoạn qua bản Mật Sàng, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, xe khách bất ngờ tông vào dải hộ lan ven đường, sau đó lao xuống suối bên cạnh, lật nghiêng.

Tại hiện trường, một đoạn dải hộ lan bị hư hỏng, chiếc xe khách nằm lật dưới suối, cách mặt đường khoảng 3 m, phần nóc và thân xe bị biến dạng nặng, nhiều mảnh vỡ vương vãi xung quanh.

Vụ tai nạn khiến tài xế gãy tay và 10 hành khách bị thương được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa đến Trạm Y tế xã Phiêng Pằn để sơ cứu và theo dõi sức khỏe. Hiện, sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Làm việc với công an, tài xế N.Q.V. bước đầu khai do buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái, dẫn đến tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được Tổ Cảnh sát giao thông Mai Sơn (Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La) phối hợp với đơn vị liên quan làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động