Lão nông kêu cứu vì ruộng lúa bị cắm đầy chông sắt

Công an huyện đang vào cuộc Lực lượng chức năng về cưỡng chế, trả lại đất cho gia đình ông Sỹ vào cuối tháng 12-2022 - Ảnh: Gia đình cung cấp Sáng 28-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Hữu Hạnh - chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương - cho biết việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Sỹ và hai hộ dân khác diễn ra nhiều năm. Địa phương đã nhiều lần mời các gia đình lên hòa giải nhưng bất thành. Hiện vụ việc đã được Tòa án nhân dân huyện thụ lý, xử án và đã thi hành án, trả lại đất cho ông Sỹ. "Xã có nhận được phản ánh của ông Sỹ về việc có chông sắt ở thửa ruộng được trả lại, sau đó xã đã thuê máy dò sắt về dò được nhiều chông sắt lên", ông Hạnh nói. Đại diện Công an xã Hạnh Lâm thông tin: Công an xã đã chuyển hồ sơ vụ việc có chông sắt ở ruộng nhà ông Sỹ lên Công an huyện Thanh Chương để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền và vụ việc đang trong quá trình điều tra.