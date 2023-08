Nghệ An: Lời kêu cứu khẩn cấp từ một gia đình nạn nhân chất độc da cam

Hơn nữa người em gái ruột của ông còn đang tâm thuê lực lượng đến giải tỏa ngôi nhà, đuổi cả gia đình ông ra ngoài, kể cả ban thờ người mẹ mới quá cố cũng bị đưa ra khỏi nhà. Hiện gia đình viết đơn gửi các cơ quan công quyền tỉnh Nghệ An cầu cứu, giúp gia đình ông có nơi tá túc. Tạp chí Da cam Việt Nam xin được đăng nội dung đơn, mong các cấp ngành liên quan tỉnh Nghệ An xem xét đúng sai, giải quyết thỏa đáng, không bị oan sai.

Cháu bé con út ông Nam (mắc chứng tâm thần) hoảng loạn trước hành vi bạo lực, hung hãn của các đối tượng (ảnh gia đình cung cấp)

Ông Nguyễn Thành Nam bị di chứng chất độc da cam từ người bố nên bản thân bị tâm thần. Sau khi sự cố xảy ra ngày 12/8 là đỉnh điểm thì thì ông Nam bị sốc, lên cơn phải nhập viện, người con gái ông Nam là cháu Nguyễn Xuân Khánh, sinh năm 1996 đã viết đơn khẩn cầu, cho biết, thời gian trước năm 1980, ông bà nội cháu là ông Nguyễn Doãn Chu và bà Nguyễn Thị Lạc có tạo lập được thửa đất ở có diện tịch khoảng 1000 m2 tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Lúc còn sống, ông bà có phân chia thửa đất và nhà cửa cho các người con trong gia đình. Trong số các người con của ông bà, có trường hợp bố cháu là ông Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1971), là người bị di chứng chất độc da cam, bị bệnh tâm thần, thiệt thòi hơn so với các anh em trong gia đình nên bố cháu được cha mẹ tặng cho một phần thửa đất có diện tích 82,6 m2 (nay là thửa đất số 19, tờ bản đồ số 51, tại địa chỉ số 40 đường Nguyễn Du, tổ 3A, khối 15, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) và căn nhà 02 tầng tọa lạc trên diện tích đất này.

Gia đình cháu gồm 03 thế hệ (ông bà nội, bố mẹ cháu và các anh em cháu) đã sinh sống ổn định trong ngôi nhà và thửa đất này từ năm 1992 tới nay. Do bị ảnh hưởng chất độc da cam từ ông bà nội nên bố cháu bị mắc chứng tâm thần bẩm sinh từ nhỏ, mọi hành động và sinh hoạt đều không tự chủ được và phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Mẹ và anh em chúng cháu.

Tuy nhiên, kể từ khi bà nội cháu mất được 100 ngày đến nay cuộc sống của gia đình cháu đảo lộn và bất ổn, thường xuyên bị một nhóm người tự xưng là chủ nhà gồm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (cô ruột), bà Hà Thị Ngọc Nhung hành hung, quấy rối. Họ luôn đi kèm các thế lực hung hãn và rất đông người đến nhà chúng cháu đang ở, ngang nhiên phá cửa xông vào, đe dọa và đánh chúng cháu cùng những người trong nhà, gây bức xúc dư luận, khủng bố tinh thần sức khỏe và tài sản của gia đình, ra đường thưởng xuyên có người lạ theo dõi, thậm chí đẩy xe em cháu trên đường đi học cho em cháu ngã ra đường rồi dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt vào đầu em cháu nằm giữa đường rồi bỏ chạy.

Tương tự như vậy, họ hành hung với bố cháu gây thương tích trên đường. Tất cả những sự việc này đều được cháu và mẹ trực tiếp đi gặp và trình báo với Công an phường Bến Thủy cũng như làm đơn trình báo lên Công an thành phố Vinh nhưng cho đến nay tất cả đơn thư của gia đình cháu đều không được trả lời và giải quyết.

Trong lúc gia đình chúng cháu đang vô cùng hoang mang, lo sợ không dám ra khỏi nhà, em trai cháu sau khi bị đánh không còn dám đi học, thì khoảng 08 giờ sáng ngày 12/08/2023 nhóm người gồm Bà Ngọc (cô ruột), Bà Nhung và một nhóm người vệ sĩ cùng rất nhiều người khoảng gần 30 người đã đến nhà cháu ngang nhiên dùng dụng cụ cắt phá đứt cửa sắt và xông vào nhà, tràn vào nhà chạy thẳng lên tầng hai, bao vây toàn bộ ngôi nhà, kêu thợ điện đến cắt điện tháo công tơ, cắt nước, triệt phá mọi sinh hoạt tối thiểu của gia đình.

Chúng cháu vô cùng sợ hãi và hoảng loạn đã liên hệ với công an phường Bến Thủy cầu cứu để được bảo vệ tính mạng và tài sản, khi lực lượng Công an phường đến, họ lại mời chúng cháu vào trụ sở Công an phường chứ không xử lí tại chỗ. Do quá sợ hãi cháu không dám ra khỏi nhà một mình nên đã yêu cầu được đi cùng sự hỗ trợ của các chú Công an. Vì bị yêu cầu ra đi bất ngờ nên cháu không chuẩn bị bất cứ giấy tờ gì, khi vào làm việc họ yêu cầu cháu xuất trình giấy tờ và tài liệu liên quan, cháu và các Bác công an thống nhất cháu không được về nhà lấy mà bảo em trai cháu mang lên, sau khi làm việc xong với Công an phường Bến Thuỷ thì cháu và em trai cháu lại cùng các chú Công an trở về nhà, nhưng về đến nhà thì nhóm người vệ sĩ đi cùng bà Nhung và bà Ngọc cùng rất nhiều người đã dàn hàng đứng chắn trước cửa và không cho chúng cháu vào lại nhà. Cháu có yêu cầu các cán bộ Công an đang làm việc tại đây can thiệp để chúng cháu được vào nhà nhưng không nhận được sự hỗ trợ.

Họ nói chúng cháu tự thương lượng và giải quyết với nhau và ra về. Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, gia đình cháu vô cùng hoang mang và lo sợ đến tột cùng vì nghĩ đêm đến không hiểu tính mạng và tài sản của chúng cháu sẽ như thế nào, em trai cháu mới 16 tuổi bắt taxi đi khắp nơi cầu cứu, đi vào Công an phường sau đó lên Công an tỉnh đến đâu họ cũng hướng dẫn nói về phường giải quyết. Thất vọng và lo sợ càng lớn, cháu cùng mẹ cháu tiếp tục đi các nơi kêu cứu mong nhận được sự hỗ trợ để được về nhà, nhưng kết quả vẫn như em trai cháu.

Khi quay về đến nơi do Bố cháu lên cơn tâm thần cần được uống thuốc điều trị nên cháu đã lại yêu cầu mở khóa để vào nhà lấy thuốc cho bố uống, nhưng đám người mặc quần áo như vệ sĩ và Bà Ngọc đã xông vào đánh chúng cháu, xô và ném chúng cháu ra ngoài. Bố cháu vì quá bị kích động và hoảng loạn lại không có thuốc đã đột quỵ tại chỗ và đưa đi cấp cứu sau đó. Hiện bố cháu vẫn nằm khoa cấp cứu Đột quỵ tại bệnh viện Ba Lan. Lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường sau đó đã ra hiện trường nhưng gia đình cháu vẫn không được vào nhà, mặc cho cháu có giải thích hay trình bày như thế nào.

Việc tranh chấp tài sản là thửa đất và ngôi nhà đã được gia đình cháu thực hiện đúng theo quy định và hướng dẫn của cán bộ Công an 113 vào ngày 20/06/2023 là gửi đơn khiếu kiện lên Toà án. Ngay sáng nay cháu cũng đã xuất trình giấy tờ tài liệu của Toà án nhân dân Tỉnh Nghệ An xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của gia đình cháu và đang trong thời gian thụ lí xem xét. Vấn đề này tại Công an phường Bến Thủy trong lúc làm việc với cháu tại công an phường, cán bộ Công an phường cũng đã gọi điện và xác minh với Tòa án là đúng sự thật.

Kính thưa các quý cơ quan, hiện ban thờ của Bà cháu đang cháy hương, bà mất chưa được 4 tháng, ông bà nội cháu là người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nay mất đi, khói hương chưa tàn đã phải chứng kiến cảnh tang thương này, ban thờ của bà cháu hiện phải để dưới đất ngoài cửa đóng kín.

Ban thờ của bà cháu hiện phải để dưới đất ngoài cửa đóng kín

Thưa các bác! bây giờ là 3h30 phút cháu và em trai ngồi ôm nhau khóc trong căn lều đối diện căn nhà thân yêu của gia đình cháu, không có trong tay bất cứ thứ gì, trong sân nhà cháu đám người mặc đồ vệ sĩ đỗ hẳn xe ô tô vào sân nhà và canh gác không cho bọn cháu vào nhà. Gia đình cháu gồm 5 người thì bố và em gái út mắc chứng tâm thần, em trai cháu còn đi học lớp 12, mẹ cháu quanh năm tảo tần bán từng cái bánh mì bắt từng con lươn, cháu không có công việc ổn định, một gia đình với những số phận bất hạnh, nhỏ bé, yếu thế, không có bất cứ tiếng nói nào trong xã hội, đang bất lực kêu gào trong tuyệt vọng, chúng cháu phải kêu ở đâu cho thấu?

Cháu và gia đình khẩn cầu các cơ quan ban ngành tỉnh Nghệ An khẩn cấp xem xét, truy xét sự việc uất ức này của gia đình cháu.

Phóng viên TC Da cam Việt Nam đã tiếp cận hoàn cảnh gia đình trên; đề nghị các cơ quan, ban nghành và các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An có biện pháp can thiệp và hỗ trợ khẩn cấp để gia đình Nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Thành Nam ổn định cuộc sống, không phải màn trời chiếu đất như hiện tại; Đề nghị điều tra làm rõ tất cả các hành vi chiếm đoạt tài sản, xâm phạm chỗ ở và tài sản hợp pháp của gia đình. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra phán xử đúng sai về quyền và nghĩa vụ trên thửa đất hiện hành, ai là chủ sở hữu; người mua đất có được phép kí chuyển nhượng với đối tượng là người tâm thần hay không?

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: dientudacam.vn