Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Văn phòng JICA Việt Nam





Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chào mừng Ngài Koba Yashi Yousuke - Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam đến thăm và làm việc tại Nghệ An

Quang cảnh buổi tiếp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Gửi lời chào trọng thị đến Ngài Koba Yashi Yousuke và thành viên Đoàn công tác Văn phòng JICA Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã thông tin một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời thông tin về kết quả hợp tác giữa JICA với tỉnh Nghệ An.

Trong khuôn khổ tầm nhìn trung - dài hạn về hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương được JICA quan tâm, hỗ trợ nhiều dự án có ý nghĩa thiết thực, như: Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (kết thúc năm 2023); Dự án Hợp tác kỹ thuật về Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp Nghệ An (kết thúc năm 2019); Dự án Đa dạng hóa sinh kế dựa vào du lịch di sản tại các bản làng nông – ngư nghiệp (kết thúc năm 2018); Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Nghệ An (kết thúc năm 2021); Dự án khảo sát xác minh kinh doanh SDGs với khu vực tư nhân để phát triển chuỗi giá trị tỏi Sanuki tại xã Na Ngoi đang được triển khai hiệu quả.

Lãnh đạo các Sở, ngành tham dự buổi tiếp và làm việc

Thành viên Đoàn công tác Văn phòng JICA Việt Nam tham dự buổi làm việc

Các dự án này đã góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp, quản lý tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao sinh kế cho người dân và thúc đẩy hợp tác song phương giữa Nghệ An và Nhật Bản.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ Nhật Bản, Tổ chức JICA và cá nhân Ngài Koba Yashi Yousuke về sự hỗ trợ quý báu, hiệu quả và bền bỉ trong suốt thời gian qua đã dành cho tỉnh Nghệ An.

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Nghệ An xác định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt với các đối tác Nhật Bản. Tỉnh mong muốn JICA và Văn phòng JICA Việt Nam tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Nghệ An trong triển khai thực hiện các dự án về khoa học công nghệ, nông nghiệp, chuyển đổi số. Đó là mong muốn và đề nghị JICA nghiên cứu đầu tư Dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An; hỗ trợ chuyển giao công nghệ và thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp phát thải thấp; hỗ trợ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và quản lý thiên tai hiện đại, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phía tỉnh cũng mong muốn và đề nghị JICA giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát, hợp tác đầu tư tại Nghệ An, đặc biệt trong chế biến nông - lâm - thủy sản, phát triển công nghiệp phụ trợ và năng lượng tái tạo; hợp tác trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ hội nhập quốc tế...

Ngài Koba Yashi Yousuke - Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Koba Yashi Yousuke - Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ngành dành cho đoàn công tác. Qua theo dõi tin tức, Ngài Koba Yashi Yousuke bày tỏ cảm nhận Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong năm nay, nhất là về phương thức quản lý nhà nước các cấp. Dù biết thời điểm này rất bận, nhưng chính quyền các cấp của Việt Nam cũng như của tỉnh Nghệ An đã dành thời gian đón tiếp và làm việc với Đoàn.

Ngài Koba Yashi Yousuke cho biết: Ở Nhật Bản cũng đã vận hành quản lý nhà nước hai cấp. Ngài cũng đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong phương thức quản lý này với những người bạn làm quản lý ở Việt Nam.

Bày tỏ ấn tượng khi được trải nghiệm tại các vùng thực hiện dự án hợp tác giữa JICA với Việt Nam nói chung và với tỉnh Nghệ An nói riêng, Ngài Koba Yashi Yousuke mong muốn và hi vọng những dự án này sẽ góp phần trong công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế của địa phương.

Ngài Koba Yashi Yousuke cho biết thêm tháng 5 vừa qua, JICA đã tổ chức hội thảo về phát triển cây tỏi ở trên địa bàn xã Na Ngoi, hi vọng việc canh tác mô hình trồng tỏi mới này sẽ góp phần cải thiện sinh kế của người dân bản địa, góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Nhân dịp này, Ngài Koba Yashi Yousuke cũng đã gửi lời cảm ơn khi phía tỉnh và các ngành đã dành nhiều sự hỗ trợ cho JICA trong quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là hỗ trợ các tình nguyện viên thực hiện tốt nhiệm vụ về hỗ trợ cải tiến các sản phẩm đặc sản của Nghệ An và giới thiệu quảng bá các sản phẩm ra thị trường trong nước và nước ngoài; phát triển làng nghề du lịch và phát triển nông nghiệp vùng biên giới...

Trước những mong muốn và đề xuất của tỉnh, Ngài Koba Yashi Yousuke đã trao đổi cụ thể; đồng thời cho biết sẽ làm việc với các cơ quan liên quan, có thẩm quyền để kết nối, hỗ trợ tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ tặng quà lưu niệm cho Ngài Koba Yashi Yousuke - Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng Đoàn công tác Văn phòng JICA Việt Nam

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, một lần nữa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Ngài Koba Yashi Yousuke và sự hợp tác, hỗ trợ của JICA dành cho tỉnh trong thời gian qua. Tỉnh mong muốn và tin tưởng với nền tảng hợp tác tốt đẹp đã được vun đắp, quan hệ giữa Nghệ An và JICA nói riêng, giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung sẽ ngày càng phát triển bền chặt, hiệu quả và thực chất hơn nữa; sẽ có nhiều dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh với sự hỗ trợ tích cực từ phía JICA.

