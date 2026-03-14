Nghệ An: Tuyến đường dân sinh hơn 40 năm nguy cơ bị thu hẹp vì dự án BĐS 'chèn ép'

Người dân lo lắng khi tuyến đường bị thu hồi 4m

Thời gian gần đây, các hộ dân tại tổ 14, khối Trung Đô 1, phường Trường Vinh bất ngờ nhận được thông báo tuyến đường Ngô Thì Nhậm, đoạn chạy qua trước nhà sẽ bị thu hồi 4m trên tổng chiều rộng 7m để phục vụ việc xây dựng các hạng mục thuộc dự án nhà ở thương mại do Công ty Cổ phần Sài Gòn Trung Đô Vinh làm chủ đầu tư. Theo thông báo, các hộ dân có công trình, tài sản nằm trên phần diện tích này phải tiến hành tháo dỡ.

Tuyến đường Ngô Thì Nhậm, đoạn chạy qua trước nhà người dân sẽ bị thu hồi 4m trên tổng chiều rộng 7m.

Thông tin trên khiến 8 hộ gia đình sinh sống dọc tuyến đường không khỏi hoang mang. Người dân cho biết, họ chỉ biết khu vực có dự án được triển khai, song các hạng mục quy hoạch cụ thể không được thông báo rõ ràng. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư dựng hàng rào ngăn tuyến đường, sau đó mới thông tin phần đường dân sinh sẽ chỉ còn lại khoảng 3m chiều rộng.

Chủ đầu tư dựng hàng rào ngăn tuyến đường.

Theo các hộ dân, tuyến đường này đã tồn tại từ trước năm 1982, ban đầu là lối đi từ khu vực phà Bến Thủy cũ dẫn vào khu tập thể 470 và CK22. Sau này tuyến đường được đặt tên là Ngô Thì Nhậm, dài khoảng 80m, rộng 7m và nằm trong dữ liệu bản đồ địa chính giao thông của UBND phường Trung Đô và TP. Vinh (cũ). Con đường được người dân sử dụng ổn định nhiều năm, thậm chí chính các hộ dân trong khu vực cũng đóng góp công sức đào đắp, hình thành tuyến đường này.

Dự án Vinh Riverside hơn 13 ha đang xem xét điều chỉnh quy hoạch

Trước kiến nghị của người dân về nguy cơ tuyến đường bị thu hồi 1 phần làm dự án B ĐS, UBND phường Trường Vinh đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu, bổ sung phương án cải tạo hạ tầng phù hợp với hiện trạng tuyến đường trước đây. Việc triển khai các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào phương án điều chỉnh quy hoạch sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Dự án Khu biệt thự cao cấp, khách sạn, nhà hàng và khu vui chơi giải trí Vinh Riverside được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ năm 2008.

Theo đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị phường Trường Vinh, khi quy hoạch dự án được điều chỉnh, nếu tuyến đường Ngô Thì Nhậm có sự thay đổi như mở rộng, giữ nguyên hiện trạng hoặc điều chỉnh khác thì hệ thống bản đồ địa chính sẽ được cập nhật theo phương án đã được phê duyệt.

Được biết, dự án Khu biệt thự cao cấp, khách sạn, nhà hàng và khu vui chơi giải trí Vinh Riverside do Công ty Cổ phần Sài Gòn Trung Đô Vinh làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ năm 2008. Dự án có tổng diện tích hơn 13,4 ha, nằm trên trục đường Dũng Quyết, thuộc địa phận hai phường Trung Đô và Bến Thủy, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.

Dự án đang trong quá trình xây dựng.

Theo quy hoạch, dự án gồm khu nhà ở thấp tầng với 144 lô, trong đó có 113 lô biệt thự và 31 lô nhà liền kề kết hợp thương mại, phục vụ quy mô dân số khoảng 1.120 người. Dự án bắt đầu triển khai xây dựng từ năm 2019 và hiện đang trong quá trình hoàn thiện.

Trong bối cảnh dự án đang được xem xét điều chỉnh quy hoạch, việc cân nhắc hài hòa lợi ích giữa quá trình phát triển đô thị và quyền lợi của người dân sinh sống lâu năm tại khu vực được xem là vấn đề cần được các cơ quan chức năng và chủ đầu tư tính toán thận trọng.

Chủ đầu tư dự án Vinh Riverside là Công ty Cổ phần Sài Gòn Trung Đô Vinh được thành lập ngày 20/12/2013, đặt trụ sở tại khối 1, phường Trung Đô, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Doanh nghiệp có tổng vốn điều lệ 800 tỷ đồng theo thông báo thay đổi ngày 19/07/2021, do ông Trần Tiến Dũng làm người đại diện. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực như: kinh doanh bất động sản, tư vấn môi giới bất động sản, xây dựng nhà để ở và xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng.

Tác giả: L.Minh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn