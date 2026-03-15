Nghệ An: Rộn ràng ngày hội non sông trên quê hương cách mạng

Cử tri tỉnh Nghệ An, làm thủ tục bỏ phiếu sớm. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Trong tiết trời trong trẻo của buổi sớm đầu ngày, khắp các làng quê, khu phố đến các bản làng nơi miền biên viễn tỉnh Nghệ An, rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băngrôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Không khí ngày bầu cử lan tỏa vừa trang nghiêm vừa rộn ràng, trở thành ngày hội lớn của nhân dân trên quê hương giàu truyền thống cách mạng. Tại các khu vực bỏ phiếu được đặt ở nhà văn hóa thôn, trường học, trụ sở xã, ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Hưng Nguyên Nam - nơi truyền thống Xô viết tiếp nối trong từng lá phiếu

Hòa trong không khí chung của ngày hội bầu cử trên khắp cả nước, tại xã Hưng Nguyên Nam - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi từng ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh lịch sử - các cử tri cũng háo hức đến các điểm bỏ phiếu từ rất sớm. Toàn xã có 30 khu vực bỏ phiếu với khoảng 22.000 cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 22 đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác chuẩn bị được địa phương triển khai chu đáo từ nhiều ngày trước, bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Khi mặt trời vừa ló rạng sau những rặng tre làng, sân nhà văn hóa các thôn đã rộn ràng tiếng nói cười. Những cụ cao niên trong trang phục chỉnh tề, tay cầm thẻ cử tri, bước vào khu vực bỏ phiếu. Bảng danh sách cử tri được niêm yết ngay ngắn, hòm phiếu đặt trang trọng giữa phòng bỏ phiếu. Đối với nhiều người dân nơi đây, ngày bầu cử không chỉ là thực hiện nghĩa vụ công dân mà còn là dịp để tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương. Các đoàn viên, thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện nhiệt tình hướng dẫn cử tri thực hiện các bước theo quy định, từ kiểm tra danh sách, nhận phiếu đến bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Ông Nguyễn Văn Hòa, một cử tri cao tuổi xóm Văn Phong (xã Hưng Nguyên Nam) xúc động chia sẻ: Mỗi lần đi bầu cử, tôi lại nhớ đến truyền thống đấu tranh kiên cường của cha ông trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Ngày xưa cha ông đấu tranh để giành độc lập, quyền làm chủ, hôm nay chúng tôi đi bầu cử cũng là thực hiện quyền làm chủ của mình.”

Những lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy tự hào ấy dường như cũng là tâm tư chung của nhiều cử tri nơi đây. Truyền thống cách mạng đã trở thành mạch nguồn tinh thần, hun đúc ý thức trách nhiệm của người dân đối với đất nước.

Ông Cao Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Hưng Nguyên Nam cho biết: Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri trong xã, từ các cụ cao niên đến những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử, đều tích cực hưởng ứng và tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao. Đối với người dân Hưng Nguyên Nam, ngày bầu cử không chỉ là thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn là dịp để tiếp nối truyền thống mà các thế hệ đi trước đã dày công gây dựng, đồng thời gửi gắm niềm tin vào sự phát triển của quê hương và đất nước trong thời gian tới.

Mỹ Lý - vượt qua khó khăn sau thiên tai, ngày hội bầu cử vẫn trọn vẹn

Cách vùng đồng bằng Hưng Nguyên Nam hàng trăm cây số, xã biên giới Mỹ Lý cũng rộn ràng trong không khí ngày hội bầu cử. Đây là một trong những địa phương từng chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất trong các đợt thiên tai, bão lũ năm 2025. Những trận mưa lũ và sạt lở trong năm qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nơi đây. Nhiều tuyến đường bị hư hỏng, một số bản làng từng bị chia cắt trong thời gian dài.

Chuẩn bị cho ngày bầu cử, chính quyền địa phương cùng người dân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bảo đảm việc tổ chức bầu cử diễn ra trang trọng, an toàn. Xã Mỹ Lý có 9 khu vực bỏ phiếu, phục vụ khoảng 3.200 cử tri tham gia bầu các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 15 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Ngay từ sáng sớm, trong làn sương mỏng phủ kín núi rừng, từng nhóm cử tri từ các bản làng xa xôi đã vượt qua những con đường dốc quanh co để đến điểm bỏ phiếu. Có người đi bộ hàng giờ đồng hồ, nhưng ai nấy đều vui vẻ, hồ hởi.

Tại các khu vực bỏ phiếu của bản, hình ảnh bà con các dân tộc trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu nổi bật giữa sắc đỏ của cờ Tổ quốc tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa đậm bản sắc vùng cao.

Các tổ bầu cử làm việc từ rất sớm để chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ cử tri. Những người cao tuổi, cử tri lần đầu đi bầu cử được hướng dẫn tận tình để thực hiện đúng quy trình.

Ông Nguyễn Anh Đoài, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý cho biết: mặc dù địa phương vừa trải qua nhiều khó khăn do thiên tai, song công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử vẫn được triển khai chu đáo. Theo ông Đoài, sau các đợt mưa lũ năm 2025, đời sống của bà con vẫn còn nhiều vất vả. Xác định bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, địa phương đã tập trung khắc phục khó khăn, bảo đảm các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị đầy đủ, an toàn. Điều đáng mừng là bà con rất phấn khởi, tích cực tham gia.

Đối với người dân vùng biên nơi đây, việc tham gia bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương, đặc biệt trong bối cảnh địa phương đang từng bước khắc phục hậu quả thiên tai và xây dựng cuộc sống mới.

Ngày hội của niềm tin và trách nhiệm

Để chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử, tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều bước công việc một cách bài bản và chặt chẽ. Toàn tỉnh đã thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 1.039 Ban bầu cử cấp xã và xác lập 3.123 khu vực bỏ phiếu. Danh sách chính thức có 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI để bầu 16 đại biểu; 140 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để bầu 85 đại biểu.

Ở cấp xã, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu là 2.912 đại biểu, với 4.807 người được giới thiệu ứng cử sau hiệp thương lần ba. Toàn tỉnh hiện có 2.638.733 cử tri và số lượng cử tri đã được phân bổ vào từng khu vực bỏ phiếu bảo đảm chính xác, kịp thời.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An cho biết: Điểm đáng chú ý trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ này là sự chuyển mạnh từ tư duy “đủ cơ cấu” sang “đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu.” Mỗi ứng cử viên được xem xét toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín trong nhân dân, bảo đảm lựa chọn được những người thật sự xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Tỉnh Nghệ An cũng quán triệt chủ trương tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách, nhất là ở Hội đồng nhân dân các cấp, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu lực hoạt động của cơ quan dân cử. Bên cạnh đó, tỷ lệ nữ, người trẻ, người dân tộc thiểu số và đại biểu ngoài Đảng đều ở mức cao. Đáng chú ý, lần đầu tiên Nghệ An giới thiệu một ứng viên đại biểu Quốc hội trẻ, nữ là người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người của Việt Nam.

Cũng do điều kiện địa hình đặc thù, Nghệ An được cho phép tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm trước hơn hai ngày so với ngày bầu cử toàn quốc tại 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 31 đơn vị bầu cử ở 12 xã miền núi, biên giới. Kết quả cho thấy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,62%, trong đó có 48/55 khu vực bầu cử đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia. Những con số ấn tượng này cho thấy tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị của cử tri vùng cao Nghệ An - dù ở nơi núi cao, bản xa vẫn tích cực tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Mỗi lá phiếu được cử tri nâng niu trước khi bỏ vào hòm phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của người dân mà còn gửi gắm niềm tin vào sự phát triển của quê hương, đất nước trong chặng đường phía trước. Trên mảnh đất từng đi đầu trong các phong trào cách mạng của cả nước, tinh thần làm chủ ấy hôm nay tiếp tục được khẳng định bằng những hành động giản dị mà ý nghĩa trong ngày hội lớn của toàn dân./.

Tác giả: Duy Hưng - Yến Nhi

Nguồn tin: vietnamplus.vn