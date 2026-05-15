"Lá chắn" thép ngăn người nhảy cầu Bến Thủy sắp hoàn thành

Theo ghi nhận của phóng viên vào trung tuần tháng 5/2026, các kỹ sư, công nhân đang hoàn thành các phần việc cuối cùng của dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống điện trang trí và lưới thép an toàn trên cầu Bến Thủy 1, bắc qua sông Lam (nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).
Dự án này do UBND xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí khoảng 3,4 tỷ đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Công trình được khởi công giữa tháng 4/2026.
Qua quan sát, việc thi công được tổ chức đồng thời 2 bên lan can, chia theo từng đoạn. Lực lượng chức năng đặt biển báo, rào chắn, chóp nón và điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện qua lại.
Hệ thống lưới thép dọc 2 bên lan can cầu đã được lắp đặt đến nay cơ bản hoàn thành nhằm tăng cường an toàn, ngăn người và vật thể rơi xuống sông Lam. Lan can cũ cầu Bến Thủy 1 cao hơn 1m. Sau khi lắp đặt lưới thép cao 2,5m, toàn hệ thống cao hơn 3,5m.
Hệ lan can mới kéo dài theo cả 2 chiều Nghệ An - Hà Tĩnh, với tổng chiều dài mỗi bên hơn 430m. Dọc lan can, đơn vị thi công lắp đèn led dây để chiếu sáng ban đêm và tăng tính thẩm mỹ cho công trình.
Lưới thép đa sắc màu được lắp giữa các trụ đứng, tạo thành lớp bảo vệ liên tục dọc cầu. Các trụ đứng được bố trí trùng vị trí lan can cũ, neo vào phần bê tông cầu, bổ sung thanh giằng ngang để tăng độ ổn định.
Một số nhịp cầu bê tông được thiết kế lưới thép theo từng khoang riêng, có thể tháo lắp để phục vụ kiểm tra, bảo dưỡng.
Cầu Bến Thủy 1 là công trình giao thông quan trọng trên tuyến Quốc lộ 1A, kết nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cầu dài 630,5m, được đưa vào sử dụng từ năm 1990. Những năm qua, khu vực này xuất hiện tình trạng nhiều người tìm đến nhảy cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế đó, nhiều ý kiến đề xuất lắp đặt hệ thống bảo vệ để phòng ngừa, ngăn chặn.
Lãnh đạo xã Nghi Xuân cho biết, chủ đầu tư sẽ tích cực theo dõi, đốc thúc đơn vị thi công nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng bố trí biển báo, rào chắn và điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.
Tác giả: Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn