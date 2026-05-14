9 trận động đất liên tiếp gần Tehran, Iran lo nguy cơ địa chấn lớn

Tehran là một siêu đô thị với hơn 14 triệu dân, nằm gần các hệ thống đứt gãy lớn - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Mehr, một chuỗi gồm chín trận động đất nhỏ đã xảy ra tại khu vực Pardis, phía đông Tehran (Iran) vào đêm 12-5 (giờ địa phương).

Hoạt động địa chấn liên tiếp làm dấy lên lo ngại rằng áp lực kiến tạo tích tụ bên dưới và xung quanh thủ đô Iran - nơi nằm gần nhiều đứt gãy đang hoạt động - có thể kích hoạt một trận động đất nghiêm trọng trong tương lai.

Dù rung chấn tại khu vực này xảy ra khá thường xuyên, việc nhiều trận động đất diễn ra dồn dập như vậy là điều hiếm thấy.

Chuỗi động đất được ghi nhận chỉ trong một đêm tại phía đông Tehran, gần đứt gãy Mosha - một trong những khu vực địa chấn hoạt động mạnh nhất của Iran.

Truyền thông nhà nước cho biết một trong các trận động đất đạt 4,6 độ Richter, đồng thời khẳng định các rung chấn này không gây thương vong hay thiệt hại vật chất.

Nhà địa chấn học Mehdi Zare cho biết hiện chưa rõ các rung chấn là sự giải phóng năng lượng tích tụ giúp giảm rủi ro, hay ngược lại, là dấu hiệu cảnh báo cho các hoạt động mạnh hơn dọc theo hệ thống đứt gãy gần Tehran.

Chuyên gia này cảnh báo mức độ dễ tổn thương của Tehran không chỉ đến từ các đứt gãy đang hoạt động mà còn do quy hoạch đô thị dày đặc, mật độ dân cư cao và công tác chuẩn bị còn hạn chế.

Ông nói ngay cả những trận động đất tương đối nhỏ cũng có thể gây gián đoạn tại thủ đô do cơ sở hạ tầng yếu và tình trạng tắc nghẽn, làm phức tạp công tác ứng phó khẩn cấp.

Tehran, một siêu đô thị với hơn 14 triệu dân, nằm gần các hệ thống đứt gãy lớn đang hoạt động, bao gồm Bắc Tehran, Mosha và Rey.

Các chuyên gia Iran nhiều lần cảnh báo một trận động đất lớn gần thủ đô có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Iran nằm trong nhóm quốc gia dễ xảy ra động đất nhất thế giới. Ký ức về động đất Bam 2003 khiến hơn 30.000 người thiệt mạng vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân.

Tác giả: Xuân Thảo

