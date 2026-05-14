Lan truyền tin đồn “quán nhậu có hơn 20 nhân viên bị nhiễm HIV”: Chủ nhà hàng lên tiếng

Mạng xã hội mới đây xôn xao, hoang mang trước thông tin một quán nhậu ở Cà Mau có hơn 20 nhân viên nhiễm HIV. Theo đó, trên mạng xã hội lan truyền một số tin nhắn được cho là “thông báo khẩn”, có nội dung đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra một quán nhậu trên quốc lộ 1 (phường Lý Văn Lâm, Cà Mau), qua test nhanh phát hiện hơn 20 nhân viên dương tính với HIV.

Nội dung tin nhắn còn nói Sở Y tế Cà Mau kêu gọi những người từng đến quán trong khoảng thời gian 5 tháng gần đây chủ động xét nghiệm HIV, đồng thời thông báo cho cơ sở y tế gần nhất.

Liên quan đến sự việc, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, ngày 14/5, lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau cho hay tin đồn lan truyền là không chính xác. Theo lãnh đạo Sở Y tế, hiện Sở chưa có báo cáo nào về vấn đề này và cũng không có khuyến cáo gì như tin đồn trên mạng xã hội.

Tin đồn thất thiệt đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của nhà hàng cũng như uy tín cá nhân. (Ảnh: Báo Thanh Tra)

Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Cần (chủ nhà hàng ẩm thực 797 trên quốc lộ 1, phường Lý Văn Lâm, Cà Mau) cho biết, những tin nhắn liên quan đến nhà hàng của ông đã xuất hiện trên mạng xã hội hơn 1 tuần nay. Ban đầu, những tin nhắn nhắc trực tiếp đến quán 797, sau đó đổi thành quán 979 nhưng thông tin địa chỉ trùng với nhà hàng của ông.

Ông Cần bộc bạch, những thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhà hàng cũng như uy tín cá nhân. Trong thời gian này, nhà hàng đang tạm nghỉ để sửa chữa nên những tin đồn thất thiệt càng khiến nhiều người hiểu lầm.

Chủ nhà hàng đã trình báo vụ việc với Công an tỉnh Cà Mau và Công an phường Lý Văn Lâm để đề nghị xử lý.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: Phụ nữ mới