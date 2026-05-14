VTV 'cứng rắn' với Miu Lê sau nghi vấn liên quan tới ma túy

Thông tin ca sĩ Miu Lê phải làm việc với cơ quan công an do liên quan đến nghi án sử dụng trái phép chất ma túy đang gây xôn xao dư luận. Không chỉ khiến hình ảnh Miu Lê bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vụ việc còn kéo theo hàng loạt động thái mạnh tay từ các đơn vị truyền thông, nhà sản xuất chương trình từng hợp tác với nữ ca sĩ.

Ngay sau khi thông tin lan truyền rộng rãi, Đài Truyền hình Việt Nam đã gỡ bỏ tập phát sóng của chương trình Studio 3 có sự tham gia của Miu Lê trên các nền tảng trực tuyến.

Trước đó, nữ ca sĩ xuất hiện với vai trò khách mời trong số phát sóng mang chủ đề “Một mình nhưng không cô đơn”, được phát trên VTV3 vào cuối tháng 4.

Theo ghi nhận, tập chương trình hiện không còn xuất hiện trên website và kênh YouTube chính thức của VTV. Hệ thống hiển thị thông báo cho thấy một số video đã bị ẩn hoặc xóa khỏi nền tảng. Đồng thời, nhiều hình ảnh và video liên quan đến Miu Lê cũng được gỡ khỏi fanpage và các kênh truyền thông của nhà đài.

Miu Lê từng xuất hiện trong một chương trình của VTV3.

Trong chương trình Studio 3 phát sóng cách đây chưa lâu, Miu Lê từng chia sẻ nhiều câu chuyện về tuổi thơ khó khăn, hành trình lập nghiệp và quá trình hoạt động nghệ thuật kéo dài gần hai thập kỷ. Hình ảnh một nghệ sĩ gần gũi, cá tính và nhiều năng lượng từng giúp cô nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Việc các chương trình nhanh chóng gỡ bỏ nội dung có sự xuất hiện của Miu Lê cho thấy sự thận trọng của các đơn vị truyền thông trước những nghệ sĩ vướng bê bối pháp lý hoặc scandal ảnh hưởng đến hình ảnh công chúng.

Không chỉ VTV, đơn vị sản xuất gameshow “Em xinh say hi” là Vie Channel cũng được cho là đã ẩn video tiết mục “Em thích là được” do Miu Lê biểu diễn tại vòng chung kết chương trình trên kênh Vie Channel - Music.

Sự việc lần này khiến dư luận không khỏi tiếc nuối bởi trước khi vướng ồn ào, Miu Lê từng được xem là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt. Cô hoạt động sôi nổi ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh, sở hữu nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích cùng hàng loạt vai diễn nổi bật trong các bộ phim ăn khách.

Sau sự việc, phía nữ ca sĩ cho biết: "Hiện tại, công ty khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất.

Công ty hiểu rằng quý vị đang rất quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên, chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng".

Trong khi đó, dư luận tiếp tục chờ đợi kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng để có cái nhìn đầy đủ và khách quan hơn về sự việc đang gây chấn động làng giải trí Việt.

Tác giả: Hoài An

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn