Loại thực phẩm giải nhiệt mùa hè, kali gấp 8 lần chuối

Vào mùa hè, không ít người thường xuyên rơi vào trạng thái uể oải, chân tay rã rời, dễ mệt dù không vận động nhiều. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc cơ thể mất kali qua mồ hôi nhưng không được bổ sung đầy đủ.

Bên cạnh việc uống đủ nước, bổ sung thực phẩm giàu kali cũng rất quan trọng để giúp cơ thể duy trì sức bền và hoạt động ổn định. Khi nhắc đến thực phẩm giàu kali, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chuối. Tuy nhiên, nấm mỡ trắng, loại nấm phổ biến trong các món ăn gia đình, lại chứa hàm lượng kali cao hơn chuối gấp 8 lần (thậm chí 12 lần tùy từng loại chuối), theo Tencent News.

Nấm mỡ trắng rất giàu kali, ít calo, có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Vecteezy.

Những lợi ích của nấm mỡ trắng vào mùa hè

Mùa hè là thời điểm cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất nước, mất chất điện giải do đổ nhiều mồ hôi. Đây cũng là lý do nhiều người thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, ăn không ngon hoặc dễ tụt năng lượng trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Nấm mỡ trắng được xem là lựa chọn phù hợp nhờ chứa nhiều kali nhưng lại ít dầu mỡ, dễ tiêu hóa và thanh nhẹ cho ngày hè.

Hỗ trợ bù kali, giảm cảm giác mệt mỏi

Khi cơ thể thiếu kali, cơ bắp sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn, dễ gây cảm giác chân tay rã rời, thiếu sức sống hoặc chuột rút. Đây là tình trạng khá phổ biến vào mùa hè, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Nấm mỡ trắng chứa hàm lượng kali cao, giúp hỗ trợ bù lại lượng khoáng chất thất thoát qua mồ hôi. Việc bổ sung thực phẩm giàu kali có thể giúp cơ thể duy trì trạng thái tỉnh táo, giảm cảm giác kiệt sức sau khi vận động hoặc đi ngoài trời nắng.

Tăng cường năng lượng

Kali cũng tham gia vào quá trình truyền tín hiệu thần kinh. Nồng độ kali đầy đủ giúp não bộ phản ứng nhanh hơn và giảm buồn ngủ. Ăn nấm để bổ sung kali có thể làm giảm đáng kể tình trạng buồn ngủ vào buổi chiều.

Ngoài kali, nấm mỡ trắng còn chứa nhiều vitamin nhóm B và khoáng chất cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lượng. Những dưỡng chất này giúp cơ thể tận dụng thức ăn hiệu quả hơn, từ đó hạn chế cảm giác uể oải kéo dài trong mùa hè.

Có lợi cho tim mạch và huyết áp

Kali là khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng natri trong cơ thể. Khi lượng natri quá cao, cơ thể dễ giữ nước và làm tăng áp lực lên thành mạch.

Bổ sung thực phẩm giàu kali như nấm mỡ trắng có thể hỗ trợ đào thải natri dư thừa, từ đó góp phần ổn định huyết áp và giảm gánh nặng cho tim mạch. Đây cũng là lý do các thực phẩm giàu kali thường được khuyến khích trong chế độ ăn lành mạnh của người lớn tuổi.

Thanh nhẹ, dễ tiêu hóa trong thời tiết nóng bức

Khác với nhiều món ăn giàu đạm hoặc nhiều dầu mỡ dễ gây đầy bụng trong mùa hè, nấm mỡ trắng có kết cấu mềm, ít chất béo và khá dễ tiêu. Ngoài hàm lượng kali cao, nấm mỡ trắng còn có lượng calo rất thấp, hầu như không chứa chất béo, lại giàu chất xơ, rất dễ tiêu hóa, phù hợp với người lớn tuổi và người muốn ăn thanh đạm.

Loại nấm này còn được ví như "thịt chay" vì có vị ngọt tự nhiên và giàu dinh dưỡng. Khi chế biến cùng canh, salad hoặc các món xào nhẹ, nấm mỡ trắng phù hợp với những ngày thời tiết oi nóng khi cơ thể thường không muốn ăn các món quá nhiều dầu mỡ.

Canh nấm đậu phụ là món ăn thanh nhẹ giải nhiệt phù hợp cho những ngày hè nóng nực. Ảnh: QQ News.

Gợi ý món ăn từ nấm mỡ trắng

Nấm mỡ trắng không cần chế biến phức tạp, quy trình càng đơn giản, chất dinh dưỡng càng được bảo toàn tốt hơn.

Nấm mỡ xào trứng:

Nấm mỡ trắng rửa sạch, thái lát mỏng, trứng gà đánh tan

Cho một ít dầu vào chảo, xào trứng trước rồi gắp ra đĩa riêng

Sau đó cho nấm mỡ vào đảo đều, để lửa nhỏ và xào đến khi nấm mềm

Tiếp tục cho phần trứng đã xào vào chảo, nêm thêm chút muối và hành lá rồi đảo nhanh tay là có thể dùng

Món ăn có vị ngọt tự nhiên, mềm và thơm, phù hợp với người lớn tuổi hoặc người thích các món thanh đạm, dễ tiêu hóa.

Canh nấm đậu phụ:

Nấm mỡ trắng thái lát, đậu phụ non cắt thành từng miếng vừa ăn

Đun sôi nước, cho nấm vào nấu khoảng 5 phút rồi cho đậu phụ non vào, nấu thêm khoảng 3 phút

Nêm chút muối, tiêu trắng, hành lá hoặc rau mùi tùy khẩu vị

Món canh có hương vị thanh nhẹ, ít dầu mỡ nhưng vẫn giàu dinh dưỡng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ngày hè nóng bức vì vừa giúp bổ sung kali, vừa hỗ trợ bù nước cho cơ thể, tạo cảm giác dễ chịu và nhẹ bụng sau khi ăn.

Một số lưu ý khi ăn nấm mỡ trắng

Dù được đánh giá là thực phẩm giàu dinh dưỡng và phù hợp trong mùa hè, nấm mỡ trắng vẫn cần được sử dụng đúng cách để phát huy lợi ích cho sức khỏe:

Đảm bảo nấu chín kỹ

Người bị gout cấp nên hạn chế vì nấm có hàm lượng purin tương đối cao

Không nên ngâm nước quá lâu để tránh thất thoát kali, chỉ cần rửa sạch, cắt nhỏ và nấu ngay

Không nên chế biến quá nhiều dầu mỡ

Người bệnh thận cần chú ý khi ăn vì loại nấm này chứa hàm lượng kali khá cao.

