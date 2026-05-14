Tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức nhiều sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là các sự kiện quan trọng nhằm thể hiện lòng biết ơn, sự thành kính sâu sắc của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất; đồng thời góp phần tôn vinh, lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa quê hương Làng Sen.

Cùng với đó, triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, tạo nền tảng thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và nâng cao vị thế của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới.

Theo Kế hoạch, Lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập sẽ diễn ra vào 09h00 ngày 18/5/2026 tại Khối Tân Minh, phường Tân Mai. Thành phần tham dự có đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương liên quan, Lãnh đạo tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm: Lễ dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Hồ Chí Minh được tổ chức vào 13h30 ngày 18/5/2026; Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền Chung Sơn được tổ chức vào 14h30 ngày 18/5/2026 tại Khu Di tích Kim Liên, xã Kim Liên. Thành phần tham dự có đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương liên quan, Lãnh đạo tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lễ khởi công dự án Đường bộ Cao tốc Vinh - Thanh Thủy diễn ra vào 15h30 ngày 18/5/2026 tại xã Đại Huệ. Đại biểu tham dự bao gồm Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương liên quan, Lãnh đạo tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bôlykhămxay (nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào).

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và Công bố Quyết định Khu du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên thực hiện theo Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 13/4/2026 của UBND tỉnh.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Tác giả: H.B (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn