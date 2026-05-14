Đưa bạn phương xa về nhà chơi, gia đình mất ngay xe SH và điện thoại

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 25/4, anh Nguyễn Văn T. (SN 2001, trú tại thôn An Sơn, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đón người bạn quen từ trước là Phan Văn Khải (SN 2005, trú tại phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) về nhà mình chơi.

Đối tượng Phan Văn Khải tại Cơ quan Công an.

Đến khoảng 17 giờ 20 phút ngày 29/4, lợi dụng lúc cả nhà anh T. đi vắng, Khải lập tức ra tay dọn sạch tài sản giá trị.

Đối tượng lấy trộm 1 xe mô tô Honda SH150i (BKS: 38X1-491.52) của chị dâu anh T. và 1 điện thoại di động Oppo A31 của bố anh T. rồi biến mất. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính hơn 50 triệu đồng. Liên lạc cho bạn nhiều ngày không được, ngày 10/5, anh T. đành đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Cẩm Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) lập tức vào cuộc xác minh. Sau khi xác định chính xác hành tung của Phan Văn Khải tại Nam Bộ, một tổ công tác của xã đã lập tức lên đường vào tỉnh Vĩnh Long để truy bắt.

Quá trình truy bắt gặp nhiều trở ngại do đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở, di chuyển qua nhiều địa bàn nhằm xóa dấu vết. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ công an đã tóm gọn đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Khải thừa nhận toàn bộ hành vi và khai ra các địa điểm cầm cố, tiêu thụ tài sản trộm được.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Tuệ Anh

