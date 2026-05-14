Mỹ nhân Việt duy nhất đóng chính phim Hàn: 36 tuổi vẫn độc thân, sở hữu biệt thự 4 tầng "thơm mùi tiền"

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những mỹ nhân hàng đầu của màn ảnh Việt. Bước ra từ bộ phim Cánh đồng bất tận , cô nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ nhan sắc rực rỡ, vóc dáng cuốn hút cùng lối diễn xuất linh hoạt qua nhiều dự án ăn khách. Ở tuổi U40, nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ cả về hình ảnh lẫn sự nghiệp. Không chỉ sở hữu gia tài phim ảnh đáng chú ý, Lan Ngọc còn có nhiều dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp. Đến hiện tại, cô vẫn là mỹ nhân Việt duy nhất từng đảm nhận vai chính trong phim Hàn Quốc. Tác phẩm mà nữ diễn viên tham gia là phim Thuy (tựa Việt: Chào Cô Thúy) , được phát hành tại Hàn Quốc vào năm 2014.

Ở tuổi 36, Lan Ngọc vẫn giữ vững sức hút ở đỉnh cao sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, nữ diễn viên hiện sở hữu cả danh tiếng lẫn khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Nhắc đến khối bất động sản của "ngọc nữ" sinh năm 1990, nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến căn biệt thự 4 tầng tại TP.HCM. Cơ ngơi của Lan Ngọc gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sang trọng, không gian nào cũng toát lên cảm giác đẳng cấp và xa hoa.

Cận cảnh biệt thự "thơm mùi tiền" của Ninh Dương Lan Ngọc

Căn biệt thự 4 tầng của Ninh Dương Lan Ngọc tại TP.HCM gây chú ý nhờ vị trí đắc địa với hai mặt tiền thoáng rộng. Ngôi nhà có tổng diện tích khoảng 210m², trong đó phần lớn diện tích được dành cho không gian sống và khoảng sân vườn xanh mát bao quanh.

Biệt thự nổi bật với gam màu trắng - xám hiện đại, mang cảm giác sang trọng nhưng vẫn tinh tế và dễ chịu. Bao quanh ngôi nhà là hệ hàng rào kết hợp nhiều cây xanh, vừa tạo sự riêng tư vừa giúp tổng thể gần gũi hơn với thiên nhiên. Khu vực sân vườn được nữ diễn viên chăm chút kỹ lưỡng với nhiều mảng xanh mát mắt, mang lại cảm giác thư thái giữa lòng thành phố. Ngoài ra, phần cửa chính sử dụng chất liệu gỗ cao cấp, góp phần tăng vẻ sang trọng và ấm cúng cho tổng thể căn biệt thự.

Bên trong biệt thự của Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục gây ấn tượng với không gian nội thất hiện đại, được thiết kế theo phong cách sang trọng và tinh tế. Tầng 1 gồm phòng khách, khu bếp và phòng ăn, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Từng chi tiết từ tường, trần nhà cho đến cầu thang đều được chăm chút kỹ lưỡng, mang tông màu hài hòa và đồng bộ với tổng thể.

Ở tầng 1, nữ diễn viên sử dụng hệ cửa kính lớn kéo dài để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, giúp không gian luôn sáng và có cảm giác gần gũi với sân vườn bên ngoài. Khu vực phòng khách nổi bật với diện tích rộng, cách bài trí hiện đại cùng những món nội thất được đầu tư kỹ lưỡng. Trung tâm căn phòng là bộ sofa cỡ lớn kết hợp TV màn hình phẳng, tạo nên không gian vừa tiện nghi vừa sang trọng cho sinh hoạt và tiếp khách.

Phòng bếp được bố trí tách biệt tương đối với phòng khách bằng một vách ngăn, vừa tạo sự riêng tư vừa giữ tổng thể không gian liền mạch và hiện đại. Khu vực này được trang bị đầy đủ tiện nghi với cách sắp xếp gọn gàng, thông minh nhằm tối ưu công năng sử dụng hằng ngày. Ngoài hệ tủ bếp hiện đại, Lan Ngọc còn thiết kế thêm khu đảo bếp rộng rãi cùng quầy trưng bày rượu, giúp không gian thêm sang trọng và mang đậm cảm giác của những căn biệt thự cao cấp.

Từ tầng 2 trở lên là không gian nghỉ ngơi riêng tư của gia đình. Với diện tích rộng rãi, Ninh Dương Lan Ngọc thiết kế nhiều phòng ngủ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các thành viên cũng như thuận tiện khi có bạn bè, người thân ghé chơi. Các phòng ngủ đều theo phong cách tối giản với tông màu nhẹ nhàng, hiện đại, tạo cảm giác thư giãn và thoáng mắt. Riêng phòng ngủ của nữ diễn viên được đầu tư kỹ lưỡng hơn với khu thay đồ riêng cùng ghế massage để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn.

Không gian phòng tắm và nhà vệ sinh sử dụng tông xám đen chủ đạo, kết hợp thiết kế hiện đại giúp tổng thể vừa sang trọng vừa sạch sẽ, không tạo cảm giác bí bách.

Tác giả: Phác Thái Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới