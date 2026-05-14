Từ ngày mai, hút thuốc lá điện tử có thể bị phạt tới 5 triệu đồng

Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp là người thân trong gia đình như ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc anh chị em ruột. Đối với tổ chức, mức phạt sẽ gấp đôi cá nhân.

Việc siết chặt xử phạt xuất phát từ Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội, trong đó thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025 nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo đảm an toàn xã hội.

Theo các chuyên gia y tế, thuốc lá điện tử chứa nicotine nồng độ cao gây nghiện mạnh, làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ và ảnh hưởng nghiêm trọng tới não bộ của người trẻ. Quá trình hóa hơi còn tạo ra nhiều chất độc hại như formaldehyde, acrolein và kim loại nặng có nguy cơ gây ung thư, tổn thương phổi cấp tính.

Khói thuốc lá điện tử cũng gây ảnh hưởng tới người xung quanh, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai. Ngoài ra, thiết bị thuốc lá điện tử còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây bỏng và chấn thương nghiêm trọng.

Tác giả: Bảo Bảo

Nguồn tin: congly.vn