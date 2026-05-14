Người phụ nữ tử vong giữa cánh đồng trong cơn mưa

Ngày 14-5, UBND xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một người tử vong.

Nạn nhân là bà Hà Thị H. (44 tuổi, trú thôn Vĩnh Tuy 3, xã Quảng Ninh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 chiều 13-5, bà H. ra đồng làm ruộng để chuẩn bị sản xuất vụ lúa hè thu. Trong lúc đang làm việc giữa cánh đồng thì bất ngờ gặp mưa giông kèm sấm sét.

Bà H. không may bị sét đánh trúng, tử vong tại chỗ. Khi phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đến kiểm tra nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Sau đó, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Chính quyền xã Quảng Ninh cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo tang lễ cho nạn nhân xấu số, đồng thời báo cáo vụ việc đến Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị.

Theo các chuyên gia khí tượng, Việt Nam nằm trong khu vực có hoạt động giông sét mạnh của châu Á. Trung bình mỗi năm có khoảng 100 ngày giông và hàng triệu cú sét xảy ra trên cả nước.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, hạn chế làm việc ngoài đồng, ở khu vực trống trải khi xuất hiện mưa giông để tránh nguy cơ bị sét đánh. Đặc biệt trong mùa mưa bão, việc chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn có thể giảm đáng kể rủi ro về tính mạng và sức khỏe.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động