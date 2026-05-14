Cậu bé lớp 4 ở Hà Tĩnh chinh phục IELTS 7.5 bằng cách học không áp lực

Em Kiều Tuấn Khôi - lớp 4A1, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh.

"Học tự nhiên là tốt nhất, đừng áp lực quá và hãy tiếp xúc với Tiếng Anh hằng ngày”

Em Kiều Tuấn Khôi - lớp 4A1, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh vừa xuất sắc chinh phục mức điểm 7.5 IELTS, ngay trong lần thi đầu tiên.

Chia sẻ về kết quả, Tuấn Khôi cho biết trước kỳ thi IELTS em chỉ đặt mục tiêu số điểm 7.0, khi biết mình đạt 7.5, em và gia đình rất vui mừng. Trong đó: ở kỹ năng Listening (Nghe) em đạt 8.5; Writing (viết) 7.0; Speaking (nói) 6.0. Đặc biệt ở kỹ năng Reading (đọc) em đã đạt số điểm tuyệt đối với 9.0.

"Em cảm thấy việc lựa chọn đáp án cho các văn bản dài ở phần Reading vẫn là một bài toán khó. Đối với phần Speaking (nói), đôi lúc em còn gặp khó khăn trong việc triển khai ý tưởng sao cho mạch lạc và sâu sắc nhất", Tuấn Khôi khiêm tốn nói.

Với kết quả ấn tượng, Tuấn Khôi vừa nhận được thư mời phỏng vấn chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh của IELTS IDP Việt Nam (thuộc IDP Education) - một trong hai đơn vị duy nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ IELTS chính thức tại Việt Nam.

Hành trình chinh phục ngoại ngữ của Tuấn Khôi bắt đầu từ năm 3 tuổi một cách nhẹ nhàng. Bước sang lớp 1, em bắt đầu tiếp cận chương trình vượt cấp Cambridge tại nhà và chỉ thực sự “tăng tốc” trong 2 năm gần đây. Khác với mô hình luyện thi nhồi nhét hay lịch học thêm dày đặc, Tuấn Khôi chủ yếu học tại trường và tự nghiên cứu tại nhà dưới sự hướng dẫn của gia đình. Tiếng Anh đối với em không phải là một môn học áp lực mà hiện diện như một phần tất yếu của cuộc sống.

Phần lớn, những hoạt động hằng ngày ngoài giờ học như: đọc sách, xem tin tức, video giải trí... Tuấn Khôi đều tiếp xúc đều bằng Tiếng Anh. Chính thói quen này giúp em hình thành khả năng tiếp nhận ngôn ngữ một cách tự nhiên và thụ động từ sớm. “Học tự nhiên là tốt nhất, đừng áp lực quá và hãy tiếp xúc với Tiếng Anh hằng ngày”, Khôi bật mí bí quyết.

Gia đình cũng tiết lộ Khôi sở hữu khả năng ngôn ngữ và trí nhớ đặc biệt. Em có khả năng ghi nhớ từ vựng ngay từ lần tiếp cận đầu tiên mà không cần đến các phương pháp học thuộc lòng hay ghi chép thủ công thông thường.

Bên cạnh việc học văn hoá, em cũng tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của trường và đoàn đội. Khôi là 1 trong 3 đại diện Liên đội Trường Hội nhập quốc tế Ischool Hà Tĩnh đạt giải Nhì vòng Bán kết khu vực cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức vào năm 2024.

“Bệ phóng” cho giấc mơ

Trong hành trình học Tiếng Anh của Khôi, bố chính là người truyền cảm hứng và có ảnh hưởng nhất đối với em.

Không chỉ là người xây dựng lộ trình học tập xuyên suốt từ ngày đầu, anh Kiều Lê Hoàng - bố Khôi còn đóng vai trò như một bạn học đồng hành. Thay vì để con tự học hay gửi gắm cho các trung tâm, anh Hoàng thường tự mình nghiên cứu trước chương trình, trực tiếp giải các đề thi và nắm vững từng tiêu chí đánh giá, sau đó mới hướng dẫn lại cho con. Sự sát sao và tâm huyết của gia đình chính là bệ phóng vững chắc, giúp Tuấn Khôi phát triển tài năng một cách tự nhiên và bền bỉ nhất.

Chia sẻ kinh nghiệm với các bậc phụ huynh mong muốn định hướng học Tiếng Anh cho con từ sớm, anh Hoàng nhấn mạnh: “Khi mới bắt đầu, các cháu thường ham chơi, không muốn ngồi vào bàn học. Giai đoạn này, cha mẹ cần nhẫn nại đồng hành cùng con. Thay vì ép buộc tiến bộ ngay lập tức, tôi thường để con tiếp xúc ngoại ngữ thông qua các sở thích, thói quen như phim ảnh, video...".

Bên cạnh sự đồng hành sát sao từ gia đình, môi trường giáo dục tại Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng và phát huy năng khiếu của Tuấn Khôi. Em được tiếp cận với các chương trình học thuật chuẩn quốc tế và sự khích lệ, tạo điều kiện tối đa từ phía giáo viên.

Cô Hoàng Thị Trang - giáo viên Tiếng Anh Trường Hội nhập quốc tế iSchool cho biết: "Tuấn Khôi gây ấn tượng mạnh với giáo viên ngay từ lần đầu tiếp xúc bởi khả năng Tiếng Anh nổi bật cùng sự chỉn chu trong học tập của em. Chính vì vậy, khi biết số điểm IELTS của em, tôi không hề bất ngờ". Cô Trang cũng bày tỏ kỳ vọng Khôi sẽ trở thành người đầu tiên tại Hà Tĩnh đạt mức điểm IELTS 9.0 trong tương lai.

Cô Trang cũng cho biết, tại iSchool Hà Tĩnh, xu hướng định hướng chinh phục IELTS từ sớm đang ngày càng phổ biến. Việc tiếp cận với các chứng chỉ quốc tế ngay từ cấp tiểu học không còn là câu chuyện về điểm số, mà đã trở thành kim chỉ nam để các em học sinh rèn luyện tư duy logic, kỹ năng phản biện và mở rộng thế giới quan.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Tuấn Khôi cho biết em sẽ tiếp tục củng cố thêm ngoại ngữ cho những mục tiêu cao . Chứng chỉ 7.5 IELTS chỉ là nấc thang đầu tiên, mở ra một tương lai rộng mở nơi cậu bé 10 tuổi tự tin bước ra thế giới với tư thế của một công dân toàn cầu.

Không chỉ sở hữu thành tích IELTS đáng nể, Tuấn Khôi còn có “bảng vàng” học tập như: HCB vòng quốc tế Kỳ thi Tiếng Anh Kangaroo 2026; hoàn thành vượt cấp các chứng chỉ Cambridge KET, PET từ lớp 2, FCE khi học lớp 3; 3 năm liên tiếp đoạt giải Nhất cấp tỉnh TOEFL Challenge; HCB quốc gia IOE khối 4, HCĐ quốc gia IOE khối 5 khi đang học lớp 3. Không chỉ nổi bật ở Tiếng Anh, Tuấn Khôi còn giành HCV quốc gia Olympic Tin học quốc tế HKICO 2026, giải Đồng tại vòng chung kết quốc gia Violympic Tiếng Việt, Violympic Toán và vô địch cấp tỉnh Kỳ thi Toán quốc tế IKMC Kangaroo 2025, cho thấy sự phát triển toàn diện ở nhiều lĩnh vực.

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn