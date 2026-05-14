Nghệ An: Trao quyết định tha tù trước thời hạn cho 7 phạm nhân cải tạo tốt

Lễ công bố tha tù trước thời hạn cho 7 phạm nhân cải tạo tốt ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đặng Cường

Ngày 14/5, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức công bố và trao quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt đầu năm 2026 cho 7 phạm nhân đang chấp hành án tại đơn vị, theo quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Các phạm nhân được xét tha tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đợt này đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Trong quá trình chấp hành án, các phạm nhân đều có ý thức cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập và được xếp loại cải tạo khá, tốt.

Bên cạnh đó, các phạm nhân đã chấp hành ít nhất một nửa mức án, hoàn thành nghĩa vụ dân sự, án phí, có nơi cư trú rõ ràng và bảo đảm không ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương sau khi trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp trao quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân, đồng thời căn dặn mỗi người khi trở về địa phương cần tiếp tục chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nỗ lực lao động, ổn định cuộc sống, tránh xa các tệ nạn xã hội để không tái phạm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Quốc Khánh nhấn mạnh, việc tha tù trước thời hạn có điều kiện không chỉ là sự ghi nhận đối với quá trình nỗ lực cải tạo, rèn luyện của các phạm nhân mà còn thể hiện rõ tính nhân văn, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong công tác thi hành án hình sự.

Theo Thượng tá Trần Quốc Khánh, đây cũng là động lực để các phạm nhân đang chấp hành án ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phấn đấu cải tạo tốt, hướng tới ngày trở về với gia đình, cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Việc thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, đồng thời tạo thêm niềm tin, động lực để người chấp hành án tích cực sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời sau khi trở về địa phương.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn