Ký kết Chương trình phối hợp “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2023 - 2028

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đ/c Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu khai mạc

Chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh (CCB) tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và xây dựng văn hóa giao thông” trong 5 năm qua đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Các cấp Hội CCB đã xây dựng được 6.892 mô hình các loại với tổng số 113.923 hội viên CCB tham gia; đã tổ chức gần 2.000 buổi tuyên truyền với 355.750 lượt người tham gia; kẻ vẽ 3.000 băng rôn, khẩu hiệu; 1.616 công trình an toàn giao thông do CCB nhận xây dựng và quản lý bảo đảm hiệu quả...

Thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025, có trên 1.032 đợt với hơn 20.915 lượt hội viên CCB tham gia cùng với các lực lượng chức năng tiến hành tuyên truyền vận động nhân dân tháo dỡ 250 lều bạt, 1.500 biển, bảng các loại vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường góp phần làm cho đường thông, hè thoáng bảo đảm cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn...

Đ/c Doãn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh báo cáo tổng kết 5 năm phối hợp thực hiện cuộc vận động

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội, của cán bộ, hội viên CCB trong việc chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TTATGT và xây dựng “Văn hóa giao thông”. Nhiều tấm gương CCB tiêu biểu, nhiều mô hình tốt trong tham gia giữ gìn trật TTATGT đã được xây dựng; đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, quán triệt thực hiện “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Đ/c Phan Huy Chương - Phó Ban ATGT tỉnh phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Huy Chương - Phó Ban ATGT tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo, phối hợp của cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh về triển khai Cuộc vận động “CCB gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”. Công tác phối hợp bảo đảm TTATGT trong những năm qua luôn được Ban ATGT tỉnh và Hội CCB tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát đến cơ sở, bám sát các nội dung trọng tâm của Chương trình phối hợp giữa Ủy ban ATGT quốc gia với Trung ương Hội CCB Việt Nam, trong đó nhiều nội dung đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Ban An toàn giao thông tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028

Phó Ban ATGT tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội cơ sở chủ động, sáng tạo xây dựng được nhiều mô hình hoạt động phù hợp và đạt hiệu quả cao như “Tổ tự quản”, “CCB tham gia cứu nạn ATGT”, “Đoạn đường CCB tự quản, “CCB với khu phố văn minh”, "Bến đò CCB an toàn, kiểu mẫu”… Đồng thời, có thêm nhiều hình ảnh người CCB khi đã về với đời thường vẫn tham gia giữ gìn, đảm bảo ATGT, mỗi Hội viên là một tấm gương sáng để vận động, giáo dục người thân, gia đình, làng xóm tuân thủ các quy định pháp luật về TTATGT; mỗi mô hình CCB tham gia đảm bảo TTATGT sẽ là những điển hình nhân rộng trong phong trào toàn dân tham gia đảm bảo TTATGT.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Sỹ Hội trao Bằng khen của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh cho 10 tập thể đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động về ATGT giai đoạn 2018 - 2023

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Doãn Ngọc Sơn trao Bằng khen của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh cho 11 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động về ATGT giai đoạn 2018 - 2023

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn