Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Nghệ An

Trong tỉnh

Ngày 20/5/2023, Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt ra quân triển khai Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường phối hợp giữa Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh với Công an huyện và giữa các đơn vị Công an cấp huyện trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.