Công an phường cứu sống cô gái nhảy cầu tự tử

Sáng sớm ngày 10/2, trong quá trình tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn, Tổ công tác Công an phường Cái Khế phát hiện một cô gái nhảy cầu Rạch Ngỗng 1 tự tử.

Chị V. được cán bộ Công an và người dân đưa lên bờ an toàn.

Ngay khi phát hiện sự việc, cán bộ Công an phường phối hợp với người dân đi đường nhanh chóng nhảy xuống sông cứu hộ kịp thời, đưa nạn nhân lên bờ an toàn. Nạn nhân được xác định là chị V.T.T.V (SN 2000, ngụ xã Đại Thành, TP Cần Thơ). Sau khi được đưa lên bờ, cán bộ Công an phường tiến hành sơ cứu ban đầu, rồi đưa chị V. đến bệnh viện cấp cứu.

Chị V. đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Hiện sức khỏe chị V. đã ổn định, đang được theo dõi tại bệnh viện. Công an phường Cái Khế đã liên hệ gia đình phối hợp thăm hỏi, động viên và phòng ngừa các hành vi tiêu cực tiếp diễn...

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: cand.com.vn