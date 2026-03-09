Ghen tuông, chồng 62 tuổi lái xe ô tô đâm trúng vợ và người tình

Your browser does not support the video tag.

Samorn Yimrum, 62 tuổi, bị cáo buộc theo dõi vợ mình, Phensri Nammondee, 34 tuổi, người trẻ hơn ông rất nhiều, vì nghi ngờ cô ngoại tình ở Buriram, đông bắc Thái Lan.

Người chồng được nhìn thấy lái chiếc Toyota màu trắng của mình vòng quanh nhóm người trước khi bất ngờ lao vào quán ăn ngoài trời khi thấy vợ đang uống rượu với người tình.

Đoạn clip cho thấy nhóm người quay đầu lại khi đèn pha sáng chói lên trước khi chiếc xe bán tải lao thẳng về phía họ.

Họ vội vàng bỏ chạy nhưng bị hất văng khi chiếc xe lao vào khu vực ăn uống ngoài trời vào tối ngày 2/3.

Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường, nơi họ tìm thấy nhóm người nằm giữa đống đổ nát. Tuy nhiên, Samorn đã bỏ trốn, bỏ lại chiếc xe bán tải của mình.

7 người bị thương được đưa đến bệnh viện, trong đó có hai phụ nữ, Somporn Khamsaeng (53 tuổi) và Anchalee Chatadee (42 tuổi), cả hai sau đó đều được xuất viện.

Người vợ, Phensri, chỉ bị thương nhẹ.

Chiếc xe ô tô lao về phía nhóm người đang ngồi uống rượu.

Suntorn Wongmonthon, 49 tuổi, một thành viên trong nhóm nhậu, cho biết họ đang tổ chức tiệc chia tay một người bạn thì vụ tai nạn xảy ra.

Ông nói: "Chúng tôi đang ngồi cùng nhau thì chiếc xe bán tải lao tới. Tôi thấy nó chạy vòng quanh khu vực hai lần trước khi đột ngột tăng tốc. Chúng tôi bị hất văng về các hướng khác nhau".

Cảnh sát đã tìm thấy Samorn vào ngày 3/3. Điều kỳ lạ là ông ta phủ nhận việc ghen tuông, cho rằng mình mất kiểm soát khi nhặt chiếc điện thoại bị rơi.

Ông ta nói với cảnh sát: "Tôi chưa bao giờ ghen tuông. Tôi đã chung sống với vợ được 6 đến 7 năm.

Hiện tại tôi 62 tuổi, trong khi cô ấy chỉ mới 34 tuổi. Nếu cô ấy có người mới, tôi cũng không bận tâm. Tôi biết cô ấy đang hẹn hò với người khác sau khi chúng tôi chia tay khoảng 15 ngày trước. Nhưng tôi không ghen".

Người chồng bị buộc tội lái xe liều lĩnh gây thương tích cho người khác.

Trung úy cảnh sát Pathomphong Satthaporn thuộc đồn cảnh sát quận Ban Kruad cho biết: "Chúng tôi không tin rằng đây là một tai nạn và chúng tôi đang điều tra xem liệu đó có phải là hành động cố ý hay không, bao gồm cả việc kiểm tra bảo hiểm xe. Nếu có bằng chứng về ý định cố ý, có thể được xếp vào tội cố ý giết người".

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn