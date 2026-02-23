Để lại thư tuyệt mệnh, người đàn ông nhảy cầu Lèn tự tử

Ngày 23/2, thông tin từ UBND xã Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt được thi thể anh C.N.S. (sinh năm 1994, trú tại thôn Kim Trần Vũ, xã Hà Trung) dưới sông Lèn.

Người dân hiếu kỳ đứng lại cầu Lèn xem việc đưa thi thể anh S. lên bờ

Trước đó, anh S. để lại thư tuyệt mệnh rồi bỏ đi khỏi nhà từ tối ngày 20/2. Khi đi S. mặc quần nỉ màu đen, áo phông dài tay màu xám mà không đem theo ví tiền hay vật dụng gì khác.

Gia đình anh S. đã trình báo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm. Đến trưa ngày 23/2, thi thể anh S. được tìm thấy trên sông Lèn thuộc địa phận xã Đông Thành. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trong thư tuyệt mệnh, anh S. xin lỗi bố mẹ vì đã dành quá nhiều tình yêu thương và vật chất để chạy chữa bệnh động kinh cho mình. Tuy nhiên, tới thời điểm này, bản thân không thể gắng gượng được nữa, xin gửi lời tạ lỗi và thanh thản ra đi.

