Nghệ An: Phát hiện 1,5 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở chế biến mỡ động vật trên địa bàn xã Quỳnh Lưu. (Ảnh: QLTT)

Chiều 2/10, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: UBND xã Quỳnh Lưu, Công an xã Quỳnh Lưu và Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở chế biến mỡ động vật trên địa bàn, qua đó phát hiện vụ vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm.

Cơ sở bị kiểm tra do bà Bùi Thị Vịnh (SN 1966, trú tại thôn Hồng Nguyên, xã Quỳnh Lưu) làm chủ.

1,5 tấn sản phẩm động vật (bao gồm 500kg mỡ động vật chưa qua chế biến, 700kg mỡ thành phẩm và 300kg chất xơ từ quá trình chế biến mỡ động vật … (Ảnh: QLTT)



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1,5 tấn sản phẩm động vật, trong đó có 500kg mỡ sống chưa qua chế biến, 700kg mỡ thành phẩm và 300kg chất thải xơ từ quá trình chế biến.

Toàn bộ số hàng hóa này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, phối hợp xử lý, tiến hành tiêu hủy số hàng vi phạm và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo chỉ đạo của Sở Công Thương và Chi cục QLTT Nghệ An, Đội QLTT số 4 sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đặc biệt trong những tháng cuối năm và thời điểm mưa bão. Qua đó, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn bán, chế biến sản phẩm không đảm bảo chất lượng, bảo vệ sức khỏe nhân dân, giữ ổn định thị trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn