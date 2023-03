Kinh hoàng cảnh hổ bất ngờ nổi điên, lao tới vồ người đàn ông

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng kinh hoàng này được ghi lại tại Thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Trong clip, một con hổ đang biểu diễn bất ngờ lao tới tấn công và đè người huấn luyện viên xuống đất. Ba người khác vội vã lao tới giải cứu đồng nghiệp. Một trong số họ đã dùng gậy đánh liên tục vào con hổ để cố đuổi nó đi.

Nhiều khán giả đã hét lên kinh sợ khi chứng kiến vụ việc. "Nhanh lên, cứu ông ấy! Đánh con hổ! Đánh nó đi!", một người phụ nữ hét lên.

Điều may mắn là người huấn luyện thú chỉ bị thương nhẹ. Ông được đưa đến bệnh viện kiểm tra và sức khỏe vẫn ổn. Các nhà chức trách cho biết răng vuốt của con hổ đã bị cắt để ngăn nó gây hại cho người.

Sau khi vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội, những người yêu động vật đã lên tiếng yêu cầu chính quyền địa phương hãy hủy bỏ những buổi diễn xiếc như vậy.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn