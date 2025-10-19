Kiến nghị xử phạt, thu hồi hơn 770 triệu đối với Công ty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh

Khu đất vàng Dự án khách sạn Cẩm Xuyên. Ảnh: XS

Theo Kết luận thanh tra số 30/KL-TTr của Thanh tra Hà Tĩnh, việc đồng ý chủ trương giao đất triển khai thực hiện Dự án Khách sạn Ngoại Thương Cẩm Xuyên nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần bổ sung vào hệ thống dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên; đồng thời tạo điều kiện để giải quyết những khó khăn vướng mắc đối với quyền lợi của Công ty Tình Hà (đơn vị trúng đấu giá tài sản) đã tồn tại từ năm 2009 đến năm 2014.

Việc giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là đảm bảo đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, vì: theo quy định tại Phụ lục II, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì thị trấn Cẩm Xuyên thuộc địa bàn khó khăn được ưu đãi về đầu tư và được miễn tiền thuê đất theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Nhiều tồn tại, hạn chế tại Dự án Khách sạn Cẩm Xuyên

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh cũng nhận thấy những tồn tại hạn chế. Trước hết là trong việc chấp hành pháp luật về đầu tư. Dù dự án được UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao đất tại Văn bản 5718/UBND-XD, nhưng chưa được UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 và khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014. Sở Kế hoạch và đầu tư (nay là Sở Tài chính) chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5718/UBND-XD2, chưa hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư (quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư) theo quy định; chưa tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện của nhà đầu tư theo quy định tại khoản 5 Điều 68, điểm b, khoản 4 Điều 69 Luật Đầu tư năm 2014. Theo Thanh tra tỉnh, trách nhiệm thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc sở phụ trách lĩnh vực, Trưởng phòng chuyên môn và cán bộ, công chức tham mưu trực tiếp (thời kỳ có liên quan).

Thứ hai là việc chấp hành pháp luật về đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định cho thuê đất số 4654/QĐ-UBND ngày 3/12/2015 và tổ chức giao đất khi Dự án Khách sạn Ngoại Thương chưa có quyết định chủ trương đầu tư và hồ sơ, tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Công ty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh là chưa đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 (được hướng dẫn tại Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ- CP) và chưa đảm bảo thủ tục theo quy định tại khoản 1, Điều 3, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo Thanh tra tỉnh, trách nhiệm thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc sở phụ trách lĩnh vực, Trưởng phòng chuyên môn và cán bộ, công chức tham mưu trực tiếp (thời kỳ có liên quan).

Thứ ba là việc miễn giảm tiền thuê đất. Việc Cục Thuế tỉnh (nay là Thuế tỉnh Hà Tĩnh) ban hành Quyết định số 315/QĐ-CT-THNVDT về việc miễn tiền thuê đất cho nhà đầu tư khi hồ sơ xin miễn giảm tiền thuê đất không có “Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt” là không đúng theo quy định tại khoản 5, Điều 46, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài Chính. Theo Thanh tra tỉnh, trách nhiệm thuộc về Cục Trưởng, Cục Phó Thuế tỉnh, Chi cục Trưởng, Chi Cục phó Chi cục Thuế Cẩm Xuyên và cán bộ, công chức tham mưu trực tiếp (thời kỳ có liên quan).

Thứ tư là việc chấp hành pháp luật về xây dựng. Việc chấp hành pháp luật về xây dựng đối với dự án còn một số tồn tại, hạn chế cụ thể: Dự án chưa có quyết định đầu tư, chưa lập và được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Xây dựng năm 2014; tiến độ thực hiện dự án giai đoạn I và giai đoạn II đều bị chậm hơn 4 năm so với quy định tại Văn bản số 5718/UBND-NL2 của UBND tỉnh. Chủ đầu tư khi tiến hành thi công xây dựng không thông báo khởi công cho cơ quan có thẩm quyền. Việc lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của các hạng mục chưa đảm bảo trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành. Theo thanh tra, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Giám đốc sở phụ trách lĩnh vực, Trưởng phòng chuyên môn và cán bộ, công chức tham mưu trực tiếp và nhà đầu tư (thời kỳ có liên quan).

Thanh tra tỉnh cũng kết luận UBND huyện Cẩm Xuyên và UBND thị trấn Cẩm Xuyên (nay là xã Cẩm Xuyên) chưa thực hiện tốt nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 5718/UBND- XD2, chưa hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp tốt với nhà đầu tư hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục đầu tư và thủ tục thuê đất theo quy định dẫn đến dự án chưa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn triển khai thực hiện và dự án chậm tiến độ thời gian khá dài. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực, cán bộ, công chức tham mưu trực tiếp và Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên phụ trách lĩnh vực, cán bộ, công chức tham mưu trực tiếp (thời kỳ có liên quan).

Thanh tra tỉnh nêu rõ việc Công ty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh không thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014; nhà đầu tư chưa có quyết định chủ trương đầu tư nhưng vẫn thực hiện dự án (hiện tại vẫn triển khai xây dựng dự án) vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư không thực hiện đúng tiến độ dự án, quá thời hạn trên 4 năm (hoàn thành toàn bộ công trình (giai đoạn II) đưa vào sử dụng trước 31/12/2018) theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản 5718/UBND-XD2. Riêng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh chưa thực hiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định về lĩnh vực đầu tư, đất đai và xây dựng.

Kiến nghị xử lý

Từ kết quả xác minh, Thanh tra tỉnh kiến nghị tiến hành xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh với hành vi vi phạm: Thực hiện dự án (hiện tại đang triển khai xây dựng) trước khi được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thực hiện dự án trước khi được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nhà đầu tư phải lập dự án đầu tư trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thuê đất đã được miễn giảm theo Quyết định số 315/QĐ-CT-THNVDT của Cục Thuế Hà Tĩnh. Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh phải nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 777.477.469 đồng, bao gồm: Tiền miễn giảm tiền thuê đất không đúng quy định: 482.178.450 đồng; tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế đến ngày 6/4/2025 là: 295.299.019 đồng.

Tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định và theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tham mưu UBND tỉnh giao đất cho Công ty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công ty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh phải nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế qua thanh tra đã chỉ ra, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận thanh tra; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật; cam kết cụ thể thời gian hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

