Không khí lạnh dồn dập trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định: “Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, có rất ít khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. Giai đoạn từ 7-9/2 (20-22 tháp Chạp) khả năng có tác động xủa không một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Gây mưa nhiều nơi ở Bắc Bộ, Bắc Bộ trời rét, vùng núi, trung du rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-15 độ C, cao nhất phổ biến 15-18 độ C.

Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Gia Lai, từ 7-10/2 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; Khu vực từ Khanh Hòa - Đông Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biển ít mưa và ngày có nắng, không xảy ra nắng nóng.

Giai đoạn trước Tết thời điểm từ 10-13/2 (22-26 tháng Chạp), khoảng thời gian ngày 11/2 (24 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ yếu tang cường lệch Đông, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, vài nơi có mưa, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C; trưa và chiều có hửng nắng ở khu vực phía ĐÔng Bắc Bộ và trời nắng mạnh hơn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 19-22 độ C; ở khu vực phia Tây Bắc Bộ từ 23-26 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ 11-13/2 (24-26 tháng Chạp) đêm và sáng có mưa, trưa và chiều mưa giảm; nhiệt độ thấp Khu vực Trung Bộ từ ngày 11-13/2 (24-26 tháng Chạp) đêm và sáng có mưa, trưa và chiều mưa giảm; nhiệt độ thấp nhất ở khu vực từ tỉnh Thanh Hóa-TP. Huế phổ biến 16-19 độ C, cao nhất phổ biến 23-26 độ C; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, cao nhất phổ biến 26-29 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng, không xảy ra nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C ở Tây Nguyên, 22-25 độ ở Nam Bộ, cao nhất phổ biến 25- 28 độ C ở Tây Nguyên, 30-33 độ ở Nam Bộ; giai đoạn từ ngày 10-11/2 (23-24 tháng Chạp) ở khu vực phía Nam của cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Giai đoạn những ngày chính Tết (14-20/2, tức 27 Tết đến 4 Tết): Chưa có dấu hiệu xuất hiện của không khí lạnh, khoảng thời gian từ ngày 14-18/2 (từ ngày 27 Tết đến ngày 2 Tết) ở các tỉnh miền Bắc phổ biến đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, có sương mù và sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét, trưa và chiều trời nắng nhẹ; các tỉnh miền Trung phổ biến có mưa vài nơi; khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi và chưa có dấu hiệu xuất hiện nắng nóng.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV