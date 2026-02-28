Ô tô biển xanh bị phạt 38 triệu đồng sau phản ánh của người dân

Tối 28-2, tin từ Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin người dân phản ánh về việc một xe ô tô biển xanh BKS 36A-000.xx chở hàng cồng kềnh khi lưu thông trên đường, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chiếc ô tô biển xanh bị xử phạt tổng cộng hơn 38 triệu đồng từ phát hiện của người dân. Ảnh cắt từ clip

Xác minh ô tô biển xanh liên tục "tạt đầu", chửi bới tài xế xe khác trên đường

Theo đội CSGT số 1, qua xác minh, lực lượng công an xác định chiếc ô tô trên thuộc sở hữu của Trung tâm hành chính công xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa, người điều khiển là ông Dương Văn L. (SN 1983, ngụ xã Kim Tân).

Quá trình làm việc, xác định lái xe vi phạm các lỗi: Điều khiển xe xếp hàng trên nóc buồng lái, xe đã hết hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ 1 tháng trở lên, không có giấy chứng nhận bảo hiệm trách nhiệm dân sự.

Với các hành vi trên, ông Dương Văn L. bị phạt tổng cộng 6,2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, qua xác minh, ô tô biển xanh trước thuộc cơ quan huyện Thạch Thành cũ, sau khi giải thế cấp huyện, ô tô này chuyển cho xã Kim Tân. Tuy nhiên, đơn vị không sang tên theo quy định.

Với lỗi giao xe cho người điều khiển có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn, xã Kim Tân bị xử phạt 22 triệu đồng; xe không thay đổi chủ sở hữu bị phạt 10 triệu đồng. Tổng hình phạt là 32 triệu đồng.

Theo đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, mọi hành vi vi phạm khi có sự giám sát của nhân dân, lực lượng CSGT sẽ vào cuộc xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ. Lực lượng CSGT kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động