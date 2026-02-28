Cháy nhà lúc rạng sáng ở Nghệ An, một người t-ử v-o-ng

Theo ông Nguyễn Công Trung, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng (Nghệ An), đám cháy xảy ra tại nhà riêng của anh P.V.D., trú tại xóm Tân Bình.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 sáng cùng ngày, người dân trong xóm phát hiện khói và lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà cấp bốn của gia đình anh D. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã bao trùm phần lớn diện tích ngôi nhà. Trong quá trình cháy, nhiều tiếng nổ nhỏ vang lên, nghi do các vật dụng sinh hoạt phát nổ khi gặp nhiệt độ cao.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã hô hoán, dùng bình chữa cháy mini và nước sinh hoạt để dập lửa, đồng thời báo tin cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát nhanh và lan rộng, việc tiếp cận hiện trường để cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Nghĩa Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và phong tỏa khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.

Sau một thời gian nỗ lực khống chế, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, anh P.V.D. không qua khỏi. Vụ hỏa hoạn cũng gây thiệt hại lớn về tài sản khi nhiều vật dụng, đồ đạc trong gia đình bị thiêu rụi.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn