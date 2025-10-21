Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trở rét

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 21/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, kết hợp với hoàn lưu bão số 12 gây thời tiết nguy hiểm trên cả đất liền và biển. Dự báo những ngày tới, nền nhiệt tiếp tục giảm, gió mạnh lan rộng, mưa lớn xuất hiện ở nhiều nơi từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Diễn biến trong 24 giờ qua

Ngày 21/10, không khí lạnh đã tràn xuống hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Tại trạm Bạch Long Vĩ, ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Trạm Cồn Cỏ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong 24-48 giờ tới

Trên đất liền: Từ đêm 21 đến ngày 22/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi còn lại ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc trên đất liền phổ biến cấp 3; ven biển cấp 4, có nơi cấp 5.

Riêng khu vực ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, do kết hợp với hoàn lưu bão số 12, từ chiều 22/10 gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi rét.

Nhiệt độ thấp nhất:

Đồng bằng và Thanh Hóa: 19-22°C

Trung du, vùng núi: 17-19°C

Vùng núi cao: dưới 16°C

Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19–22°C.

Trên biển: Ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và bão số 12 gây gió mạnh và sóng lớn trên nhiều vùng biển:

Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa): Gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Sóng cao 3-5m, gần tâm bão 5-7m. Biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ: Gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm Cồn Cỏ, Lý Sơn, Cù Lao Chàm): Gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; từ sáng 22/10 tăng lên cấp 7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao 3-5m.

Dự báo nhiệt độ chi tiết đêm 21/10 và ngày 22/10

Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: 19-22°C

Vùng núi và trung du: 17-19°C

Vùng núi cao: dưới 16°C

Nhiệt độ trung bình: 23-25°C (vùng núi có nơi dưới 21°C)

Đêm 22/10 và ngày 23/10:

Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: 19-21°C

Trung du, vùng núi: 17-19°C

Vùng núi cao: dưới 16°C

Nhiệt độ trung bình: 22-24°C (vùng núi có nơi dưới 20°C)

Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao khiến khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ trưa 22/10, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Tác động dự kiến

Trên đất liền: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại nông nghiệp, đổ cây, tốc mái nhà.

Mưa lớn gây nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất vùng núi.

Mưa lớn trong thời gian ngắn dễ gây ngập tại đô thị, khu công nghiệp.

Trời lạnh về đêm và sáng ảnh hưởng sức khỏe người già, trẻ nhỏ.

Trên biển: Gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Người dân và chính quyền địa phương cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai do mưa lớn, gió mạnh và rét sớm gây ra.

