Khống chế, bắt giữ kẻ “ngáo đá” cầm hung khí đi dọa nhiều nhà

Trao đổi với PV Báo CAND tối nay (10/5), Thượng tá Trần Khắc Quang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cảnh sát 113 đơn vị này đã kịp thời khống chế, bắt giữ một đối tượng nghi “ngáo đá” có nguy cơ phạm pháp.

Cảnh sát 113 ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk khống chế, bắt giữ "ngáo đá" Nguyễn Văn Phú.

Trước đó vào lúc 16h48’ chiều cùng ngày, trực ban Cảnh sát 113 Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk ở khu vực phía Đông, nhận được thông tin từ Công an phường Tuy Hòa đề nghị hỗ trợ bắt giữ một đối tượng “ngáo đá”, có nguy cơ phạm pháp trên địa bàn khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa.

Cảnh sát 113 Đắk Lắk dẫn giải Nguyễn Văn Phú - đối tượng "ngáo đá" ra xe ô tô chở về Công an phường Tuy Hòa.

Ngay lập tức, tổ tuần tra do Thiếu tá Lê Vũ Quốc Khiêm, Phó đội trưởng Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương đến hiện trường, phát hiện một người đàn ông đang cầm hai cây đao tự chế có răng cưa đi qua nhiều tuyến đường ở khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa, đe dọa tính mạng nhiều người.

Hai cây đao có răng cưa do Nguyễn Văn Phú cầm theo đã bị thu giữ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và bảnh lĩnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, đến 17h30’ chiều cùng ngày, tổ công tác Cảnh sát 113 ở phía Đông Đắk Lắk đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng "ngáo đá" là Nguyễn Văn Phú (SN 1985, trú tại khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa), đồng thời thu giữ hai cây đao tự chế.

Tại thời điểm bị bắt giữ, Phú khai nhận trước đó có sử dụng ma túy đá. Sau khi Công an phường Tuy Hòa tiếp nhận đối tượng và tang vật trong tối cùng ngày đã tiến hành test nhanh, cho kết quả đối tượng Nguyễn Văn Phú dương tính với ma túy.

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân