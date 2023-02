Khởi tố vụ án thầy giáo sàm sỡ học sinh tiểu học

Tối 24/2, theo nguồn tin riêng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông ( Nghệ An) đã khởi tố vụ án, bắt Nguyễn Văn H.N. (SN 1971), trú thị trấn Con Cuông, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em. Thầy N. là giáo viên Trường Tiểu học Bồng Khê, liên quan đến việc "đụng chạm" nhiều học sinh nữ trong trường.

Đối tượng Nguyễn Văn H.N. tại Cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 21/2, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông đã có quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo Nguyễn Văn H.N. Lý do tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông. Thời gian tạm đình chỉ kể từ ngày 21/2 cho đến khi có kết luận của Công an huyện Con Cuông.

Theo nguồn tin, ngày 17/2, một học sinh nữ lớp 5 của Trường Tiểu học Bồng Khê về khóc và kể với người thân trong gia đình việc bị một thầy giáo trong trường ôm và có "đụng chạm" vào người. Phụ huynh học sinh này sau đó đã phản ánh với nhà trường và chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: cand.com.vn