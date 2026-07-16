Bạo hành 2 con ruột, người cha bị phạt 15 triệu đồng

Lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý vụ việc bạo hành con ruột tại Phú Thọ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo thông tin từ Công an xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ), ngày 8/7, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc ông B.V.T. (SN 1991, trú thôn Mới, xã Vĩnh Hưng) có hành vi bạo hành 2 con ruột là trẻ chưa thành niên tại nơi cư trú. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy ông B.V.T. có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và các tài liệu thu thập được, Công an xã Vĩnh Hưng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với người này theo quy định.

Quá trình xác minh cũng xác định, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", ông B.V.T. trở về địa phương sinh sống và thường xuyên có lời nói xúc phạm người thân trong gia đình, gây ảnh hưởng đến quan hệ gia đình cũng như tình hình an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Để bảo đảm an toàn cho 2 trẻ, Công an xã Vĩnh Hưng đã phối hợp với Phòng Văn hóa, Hội LHPN xã, Đoàn Thanh niên và Ban Công tác Mặt trận thôn Mới rà soát điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng thời xây dựng phương án theo dõi, quản lý và hỗ trợ nhằm bảo đảm các cháu được chăm sóc trong môi trường an toàn, ổn định.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng cũng tuyên truyền các quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em; yêu cầu người vi phạm và các cá nhân liên quan nghiêm túc chấp hành pháp luật, không để tái diễn hành vi bạo lực đối với trẻ em.

Theo Công an xã Vĩnh Hưng, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đoàn thể và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình ngay từ cơ sở.

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: phunuvietnam.vn