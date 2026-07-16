Triệt phá đường dây cá độ bóng đá online hơn 710 tỷ đồng

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Tuấn Minh, SN 1996; Phạm Duy Long, SN 1995 (cùng trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình); Trần Việt Thắng, SN 1996; Đỗ Hải Đăng, SN 1993 (cùng trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Phạm Quốc Hiền, SN 1977, trú tại số 42, đường số 4, Trung tâm hành chính Dĩ An, phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh.

5 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hơn 710 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định, Lê Tuấn Minh là đối tượng “tổng đại lý”, cấp tài khoản cho các “đại lý” để chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc cho các “con bạc” trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia cá độ các trận bóng đá nhằm thu lợi bất chính.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra tang vật vụ án.

Các đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch là 710,4 tỷ đồng.

Trong dịp diễn ra World Cup 2026 (từ ngày 11/6/2026 đến khi bị bắt), số tiền các đối tượng sử dụng cá cược trên các website cá độ bóng đá khoảng 145 tỷ đồng.

Tác giả: Bích Mận - Ngọc Vũ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân